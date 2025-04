Une Marocaine sacrée en Jordanie au concours de récitation du Coran

Par LeSiteinfo avec MAP

La Marocaine Hajar Younes a remporté, mercredi à Amman, le premier prix de la 20e édition du Concours international féminin de récitation et de mémorisation du Saint Coran, une compétition qui a rassemblé 44 participantes issues de 40 pays à travers le monde.

Le jury scientifique du concours, organisé chaque année depuis 1993 par le ministère jordanien des Waqfs et des Affaires islamiques, a salué la participation remarquable de Hajar Younes, sa voix mélodieuse et sa maîtrise des dix lectures coraniques. Étudiante à l’Institut Mohammed VI des lectures et études coraniques, Hajar Younes, 22 ans, a exprimé sa grande joie et sa fierté de remporter ce prix international.

« Cette consécration réaffirme l’excellence et le rayonnement international du Maroc en matière de récitation et de mémorisation du Saint Coran », a-t-elle dit, rappelant la qualité supérieure de l’enseignement dans l’Institut Mohammed VI des lectures et études coraniques.

En outre, Hajar Younes a évoqué la forte concurrence lors de ce concours, doté de 600 dinars jordaniens (environ 850 dollars), soulignant l’ »excellence habituelle » des Marocains dans ce type de compétitions et leur amour pour le Saint Coran. Le deuxième prix a été attribué à Khadija Tahir Omar du Nigéria, le troisième à Asma Bint Abdelrazak Chalabi de Tunisie, le quatrième à Danya Khaled Hassan Mohamed de Libye, alors que le cinquième est revenu à Sokand Mohsen Rafie Zadeh d’Iran.

Créé en 2003, l’Institut Mohammed VI des lectures et études coraniques, situé à Rabat, est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche scientifique qui a pour mission la formation dans le domaine des lectures et des études coraniques supérieures spécialisées et le développement de la recherche scientifique en matière des sciences du Coran.