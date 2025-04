A Casablanca, Marrakech, Salé… des marionnettes géantes pour alerter sur la crise écologique

THE HERDS, un projet artistique mondial dédié à l’urgence climatique, met en scène des marionnettes grandeur nature représentant des troupeaux d’animaux fuyant la destruction de leurs écosystèmes. Ces marionnettes traverseront plus de 20 000 kilomètres, incarnant des lions, gorilles, girafes, guépards, gnous et d’autres espèces. Conçues à partir de matériaux recyclés, elles défilent comme un cri visuel pour la planète.

Du bassin du Congo au cercle Arctique, THE HERDS traversera 15 pays en 2025, avec une escale marocaine de mars à mai. Plus de 150 participants ont pris part à des ateliers de construction et de formation artistiques. Ces préparatifs donneront lieu à six performances dans l’espace public, programmées à Casablanca, Marrakech et Salé entre le 2 et le 11 mai.

Imaginé par le metteur en scène et dramaturge palestinien Amir Nizar Zuabi et porté par The Walk Productions, une structure britannique basée à Londres, en collaboration avec le collectif sud-africain Ukwanda Puppets & Designs Art, ce projet est mené au Maroc par le producteur créatif Othman Nejmeddine.

THE HERDS est une œuvre d’une ampleur inédite qui fédère chercheurs, artistes, ONG, universités, décideurs publics, écologistes et zoologues, en Afrique comme en Europe, autour d’une même ambition : faire ressentir, par l’art, l’impact profond de la crise climatique.

Au Maroc, le projet bénéficie du soutien de 10 partenaires nationaux : High Atlas Foundation, Théâtre Nomade, Casamémoire, l’Association Turath pour le patrimoine de Marrakech, la Fondation Dar Bellarj, l’École Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca – ESBAC, l’ESAV Marrakech, la Fondation pour la culture et les arts de Salé, la Fondation Arts et Cultures Marrakech, l’Association Gorara pour les Arts et les Cultures.

À travers cette grande traversée, THE HERDS rappelle une vérité essentielle : les dérèglements du climat n’ont pas de frontières, et l’art peut en révéler la dimension sensible. En mettant en scène des troupeaux d’animaux menacés, fragiles mais puissants, les créateurs du projet proposent une métaphore forte : celle de la fuite, de l’adaptation, de la migration, mais aussi de la résistance.

Le Maroc, une escale artistique et symbolique majeure

Le passage de THE HERDS par le Maroc s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet. Le Royaume, reconnu pour son engagement dans la transition énergétique et la protection de l’environnement, offre une richesse culturelle et urbaine propice à l’expression artistique en plein air.

Pour faire de cette étape un moment fort, THE HERDS a mobilisé artistes, étudiants, associations et institutions nationales pour organiser des ateliers participatifs et des formations, avant de passer aux performances dans l’espace public. Ils ont créé près de 100 marionnettes-animaux grandeur nature, réparties en huit espèces et fabriquées à partir de matériaux recyclés.

Les ateliers de performance se tiendront du 29 avril au 2 mai à l’ESAV de Marrakech et du 5 au 8 mai au Théâtre Nomade de Casablanca.

120 participants — amateurs de théâtre, de danse ou de marionnette — bénéficieront d’une formation animée par le collectif sud-africain Ukwanda Puppets & Designs Art. Ces sessions intensives leur apprendront à manipuler les marionnettes-animaux et à intégrer les performances publiques.

Trois villes marocaines, six performances : des déambulations pour éveiller les consciences

Marrakech Samedi 3 mai : Place Jemaa El Fna, à partir de 12h00 Dimanche 4 mai : Jardins de la Menara, à partir de 16h30

Casablanca Vendredi 9 et samedi 10 mai, à partir de 18h00 (centre-ville & Ain Sebaa)

Salé Dimanche 11 mai : Ancienne Médina de Salé, à partir de 18h00



Les performances prendront la forme de déambulations poétiques, mêlant puissance visuelle, chorégraphies, sonorités et résonance des lieux publics. Une expérience artistique immersive conçue pour interpeller petits et grands sur les enjeux environnementaux.