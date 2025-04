Un célèbre chanteur opéré des cordes vocales (PHOTO)

L’artiste Mostafa Amar a annoncé avoir subi une opération chirurgicale au niveau des cordes vocales, nécessitant un repos complet et une interdiction de parler, via son compte officiel Instagram.

Mostafa Amar a tenu à publier une photo depuis son lit d’hôpital, accompagnée d’un message d’excuse adressé aux mariés et aux organisateurs d’événements pour lesquels il avait des engagements prévus. Il a écrit :

« Je publie ce post pour les mariés et les événements auxquels j’ai dû renoncer cette semaine, afin qu’ils sachent que je suis vraiment malade. Je ne voulais pas en parler, mais je tiens à rassurer tout le monde : grâce à Dieu, il ne s’agit que d’une petite opération aux cordes vocales. Vous serez tranquilles pendant six jours sans m’entendre parler du tout. Que Dieu vous accorde santé et guérison. »

Suite à cette annonce, les messages de soutien et de prières pour son rétablissement ont afflué de la part de ses amis célèbres ainsi que de ses abonnés sur Instagram.

À noter que Mostafa Amar s’est davantage consacré à l’animation de concerts artistiques depuis sa participation au film « Awlad Harim Karim » en 2023, où il tenait le rôle principal aux côtés de Dalia El Behairy, Ola Ghanem, Khaled Sarhan, entre autres.