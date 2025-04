OVHcloud déploie sa stratégie africaine depuis le GITEX AFRICA de Marrakech (VIDEO)

OVHcloud, le leader européen du cloud, participe à l’édition 2025 du GITEX AFRICA Morocco à Marrakech.

Un an après l’annonce d’un premier partenariat stratégique avec Maroc Datacenter, OVHcloud continue de déployer sa feuille de route pour proposer des solutions cloud sécurisées et respectueuses des données des organisations africaines.

En plus de 25 ans d’existence, OVHcloud s’est imposé comme un acteur industriel du cloud dont l’offre globale est utilisée par plus d’1,6 million de clients dans le monde, parmi lesquels des organisations des secteurs privé et public, des Grandes entreprises, des PME et startups. L’Afrique constitue un marché stratégique et en forte croissance pour OVHcloud, avec à ce jour plus de 34 000 clients présents sur le continent.

Une feuille de route au service de l’innovation et la résidence locale des données

Pour diversifier encore la liberté de choix de ses clients en matière de localisation des données, OVHcloud lançait en 2024 une solution permettant d’héberger des données directement sur le territoire marocain (« Local Zone »).

La Local Zone d’OVHcloud déployée en partenariat avec Maroc Datacenter répond aux exigences locales en matière d’hébergement de données stratégiques et garantit aux organisations marocaines une résidence locale de leurs données.

Elle est également ouverte aux clients de l’international souhaitant étendre leurs activités sur le marché marocain. Cette stratégie s’inscrit dans un contexte global de croissance sur le marché du Cloud ; d’ici août 2025, le Groupe vise un total de 42 Local Zones pour atteindre dans les deux prochaines années un maillage d’une centaine de Local Zones à travers le monde, y compris en Côte d’Ivoire pour le marché africain, et Dubaï pour le Moyen-Orient.

Pour compléter les services de cloud public et de stockage déjà disponibles, OVHcloud annonce le lancement de ses gammes Serveurs Privés Virtuels (VPS), particulièrement adaptés aux besoins des startups et des agences web pour l’hébergement de sites web et d’applications. Les VPS OVHcloud seront disponibles depuis la Local Zone dans le courant de l’été 2025.