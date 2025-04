Une juge marocaine élue présidente de l’Association internationale des femmes juges

Par LeSiteinfo avec MAP

La juge marocaine et présidente de l’Union des femmes juges du Maroc, Mina Skrati, a été élue, samedi au Cap (1470 km de Pretoria), présidente de l’Association internationale des femmes juges (AIFJ), à l’occasion de la tenue de la 17ème Conférence biennale de l’Association.

Cette consécration a couronné le parcours distingué de Mme Skrati, juge au Tribunal administratif de Casablanca, devenant ainsi la première femme juge arabe à occuper ce poste.

Dans une déclaration à la MAP, la juge marocaine a indiqué que cette élection est une reconnaissance de son expérience judiciaire distinguée, de sa présence active dans les événements judiciaires internationaux et de ses initiatives qualitatives visant à consolider l’égalité, à renforcer l’indépendance judiciaire et à représenter le modèle judiciaire marocain, son expérience accumulée et le développement dont il a fait preuve.

Il s’agit également d’un nouveau témoignage international de l’efficacité du modèle marocain en matière de soutien à la présence des femmes dans le système judiciaire, d’intégration d’une approche de genre dans le système judiciaire et de renforcement de la représentation des femmes aux postes de décision aux niveaux national et international, s’est-elle enorgueillie.

Outre l’élection de la juge Mina Skrati, les délégués de la 17ème Conférence biennale de l’Association internationale des femmes juges ont également renouvelé leur confiance en la juge marocaine Salima Al-Ruhi, juge au Tribunal de Commerce de Casablanca et Secrétaire Générale de l’Union des femmes juges du Maroc, avec sa réélection en tant que Directrice régionale pour la zone Europe et Moyen-Orient au sein de l’Association.

Ces distinctions marquent immanquablement une étape importante dans l’histoire de l’Association et mettent en évidence le statut avancé dont jouissent désormais les femmes juges marocaines à l’échelle internationale.

Pour rappel, la précédente édition de cet événement international s’est tenue, en mai 2023 à Marrakech, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Elle s’était déroulée sous le thème général «Femmes juges : réussites et défis», avec des sous-thèmes sur le traumatisme et la résilience, la sororité et la solidarité, ainsi que l’innovation et le leadership.

La 17ème Conférence biennale de l’AIFJ s’est tenue, du 9 au 12 avril au Cap, en Afrique du Sud, sous le thème «Résilience : les femmes au leadership pour mettre fin aux violences sexistes et au féminicide». Elle a réuni environ 900 juges, magistrats, professionnels du droit et décideurs politiques du monde entier.

Le rassemblement a planché quatre jours durant sur l’examen de plusieurs sujet : «Leadership résilient : Diversité, égalité et inclusion», «Traite des êtres humains et communautés marginalisées», «Sécurité au travail pour les magistrats : Santé mentale et autogestion de la santé», «Mettre fin au féminicide : Qu’avons-nous appris ?», «Violences sexistes : Pratiques néfastes», «IA, technologie et cyber-violence», «Activisme judiciaire dans les affaires de violences sexistes» et «Procès fictif : Genre et changement climatique».