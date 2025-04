Salon du livre de Paris : Emmanuel Macron rend visite au pavillon marocain (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président français Emmanuel Macron a rendu visite vendredi dernier au pavillon marocain du Salon du Livre de Paris, qui célèbre le Maroc en tant qu’invité d’honneur.

Parmi ceux qui ont accueilli Macron, se trouvaient le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, l’ambassadrice du Maroc en France, Samira Sitail, et Latifa Mouftakhir, déléguée du pavillon marocain et directrice des Archives du Maroc, qui a présenté plusieurs explications sur le pavillon et ses principales composantes.

Le président français a visité les différentes sections du pavillon marocain, qui présente une exposition de cartes et de documents mettant en valeur les archives marocaines, ainsi que les efforts de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, dans le domaine du livre.

Il a également exploré l’espace des exposants marocains qui ont présenté diverses publications sur la culture et la littérature marocaines, et a visité l’espace dédié aux enfants.

Dans une déclaration à la presse, le président français a exprimé sa joie et sa fierté d’accueillir le Maroc comme invité d’honneur cette année, saluant la solidité des relations franco-marocaines et adressant ses sincères remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le président Macron a également souligné que la présence du Maroc, avec ses éditeurs et intellectuels, renforcera les échanges culturels et le dialogue entre les élites culturelles marocaines et françaises.