Rappel: la date de retour à l’heure GMT+1 au Maroc

Le Maroc va repasser à l’heure GMT+1 le dimanche 6 avril 2025 à deux heures, en avançant l’heure de 60 minutes. Cette mesure intervient en application du décret 2.18.855 publié le 26 octobre 2018 relatif à l’heure légale.

A l’occasion du mois de Ramadan, le Royaume était passé, comme chaque année, à l’horaire GMT. Plusieurs voix se sont ainsi élevées, appelant le gouvernement à maintenir l’horaire GMT pendant toute l’année. Sur la Toile, nombreux sont ceux qui ont exprimé leur colère et estimé que l’heure GMT+1 perturbe leurs vies et impacte leur santé et leur sommeil.

«On ignore pourquoi le gouvernement refuse de renoncer à l’heure GMT+1. C’est un horaire qui complique notre quotidien», a commenté une internaute. «Pendant le froid, les élèves quittent, en effet, la maison dans le noir et se rendorment dans le transport scolaire et la majorité des citoyens allument leurs lumières tôt le matin. L’heure supplémentaire n’a donc aucune utilité», a précisé une autre.

