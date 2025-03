Aïd Al Fitr 2025 au Maroc: quand sera observé le croissant lunaire ?

L’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Chaoual aura lieu le dimanche 29 Ramadan 1446 de l’hégire, correspondant au 30 mars 2025.

Les magistrats, les Nadhirs et les délégués du ministère des Habous et des affaires islamiques seront invités à informer ce département de l’observation du Croissant lunaire ou de sa non-observation en le contactant aux numéros de téléphone suivants: (0537.76.11.45), (0537.76.09.32), (0537.76.05.49) et (0537.76.89.54) ou au numéro de fax (0537.76.17.21).

Rappelons que l’astronome Ali Amraoui a assuré que Aïd Al-Fitr sera célébré le lundi 31 mars 2025, ce qui signifie que le mois sacré ne durera que 29 jours au Maroc.

Même si les calculs permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu. Comme d’habitude, l’annonce officielle sera faite par le ministère des Habous et des affaires islamiques après l’observation de la nouvelle lune.

Le Maroc est reconnu pour la précision de ses calculs astronomiques, notamment pour la détermination des dates des fêtes religieuses comme l’Aïd al-Fitr. Le Royaume allie observation visuelle stricte et calculs astronomiques avancés, ce qui lui permet d’être très précis. Chaque 29e jour du mois lunaire, des dizaines d’observateurs officiels sont déployés sur plus de 270 sites d’observation à travers le pays.

Ces équipes, sous l’autorité du ministère des Habous et des Affaires islamiques, scrutent le ciel au coucher du soleil pour confirmer la naissance du nouveau mois lunaire. Si le croissant est visible quelque part au Maroc, le lendemain est déclaré premier jour du mois suivant. Sinon, le mois en cours est complété à 30 jours

H.M