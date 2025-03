Tanger : voici les grands chantiers de la ville

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil communal de Tanger, réuni lundi en session extraordinaire, a approuvé plusieurs projets d’infrastructures structurants dans le cadre des préparatifs pour accueillir des événements internationaux.

Lors de cette session, présidée par le maire de Tanger, Mounir Laymouri, en présence des représentants des autorités locales, le Conseil communal a approuvé la démolition du marché R’mel El Kbira (Plaza Jdida) et la création d’un projet intégré à sa place, comprenant des commerces et des parkings, dans le cadre du renforcement des infrastructures commerciales et de l’amélioration des services.

Selon des données présentées lors de cette réunion, ce projet intégré comprendra 198 magasins, 48 points de vente de légumes, de fruits et de poissons, des installations sanitaires et 5 magasins de services (une salle de prière, des restaurants et des cafés), en plus d’un parking multi-étages d’une superficie de plus de 29.000 m2, offrant une capacité de stationnement de 441 places, dont 14 places réservées aux personnes à besoins spécifiques.

À cette occasion, les membres du Conseil ont également approuvé un ensemble de décisions relatives à la planification de la délimitation des voies publiques, y compris les terrains à exproprier dans le cadre du soutien aux projets de développement et du renforcement du tissu urbain.

Ces projets, qui portent sur l’extension et la construction de nouvelles voies, devraient permettre de réduire la congestion routière aux heures de pointe.

Le Conseil a, en outre, approuvé l’actualisation d’une convention de partenariat pour le financement et la mise en œuvre du projet de développement et d’extension de l’aéroport international de Tanger Ibn Battouta, en vue d’augmenter sa capacité d’accueil et de renforcer la position de la ville en tant que destination internationale.

En vertu de cette convention multipartite, une enveloppe de plus de 3,27 milliards de dirhams a été allouée au financement et à la mise en oeuvre du projet d’extension de l’aéroport de Tanger Ibn Battouta, ce qui permettra d’augmenter sa capacité d’accueil à plus de 7 millions de passagers par an.

Sur le plan environnemental, le Conseil a approuvé une convention de partenariat avec l’association des Amis des animaux, visant à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie relative à la lutte contre le phénomène des chiens et chats errants à Tanger, de manière à assurer l’équilibre écologique et la sécurité sanitaire. Dans le cadre de cet accord, la commune de Tanger mobilisera une enveloppe d’environ 500.000 dirhams pour élaborer une stratégie unifiée pour lutter contre les chiens et chats errants, à travers une nouvelle approche visant à vacciner et à stériliser les chiens et chats errants pour limiter leur reproduction.

Cette session a été marquée également par l’approbation de la révision de l’excédent budgétaire réel restant au titre de 2024, qui s’élève à 13,77 millions de dirhams, pour couvrir la contribution de la commune de Tanger à un certain nombre de conventions relatives à la lutte contre les incendies de forêts urbaines, la mise en œuvre de mécanismes de régulation de l’accès des véhicules à la médina de Tanger, le raccordement des maisons sous-équipées à l’eau potable et à l’électricité, la construction d’un centre social pluridisciplinaire pour les enfants privés de famille et en situation de handicap, et à l’acquisition de fournitures de bureau et du matériel informatique au profit de la commune.