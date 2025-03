DISLOG Group à l’honneur lors d’un Ftour-Conférence organisé par l’ESSEC Afrique et ESSEC Alumni Maroc

Un moment de grande convivialité, d’inspiration et de partage intergénérationnel : C’était l’esprit du Ftour-Conférence co-organisé ce mercredi 19 mars 2025 à Casablanca par le campus Afrique de l’ESSEC Business School et ESSEC Alumni Maroc, mettant à l’honneur Moncef Belkhayat, président fondateur du groupe DISLOG, à l’occasion de la sortie de son livre « Dislog Group, BUILD & RUN Company – The Moroccan Dream ».

En 2024, l’ESSEC Business School forme l’ensemble du COMEX de DISLOG Group sur ses trois campus de Rabat, Singapour et Paris La Défense. Moncef Belkhayat y rencontre David Autissier, Directeur de la Chaire ESSEC du Changement et de la Chaire Innovation Managériale & Excellence Opérationnelle. De cette rencontre naît une promesse : celle d’allier leurs visions dans un livre inspirant, alliant esprit entrepreneurial et excellence académique.

Près de 100 participant.e.s ont répondu à l’invitation pour ce Ftour-Conférence riche en inspiration et en partages, entre partenaires institutionnels, alumni ESSEC de plusieurs programmes et générations et étudiants actuels du campus Afrique (Global BBA, Programme Grande Ecole Master in Management et Chaire Business & Industrie en Afrique nouvellement lancée cette année).

Moncef Belkhayat, président fondateur du groupe DISLOG a déclaré : « Quel plaisir de partager mon parcours entrepreneurial avec la communauté ESSEC qui a largement contribué à mes dernières réflexions et à ce cadeau spécial que je me suis fait, avec ce livre, pour mes 55 ans. Je me suis mis à fond en mode give back et souhaite inspirer plusieurs générations d’entrepreneurs marocains. »

Meryem Chami Khazraji, Directrice Executive Education du campus ESSEC Afrique : « C’est une grande fierté pour nous d’avoir accueilli Moncef Belkhayat dont la success story est impressionnante. Au-delà d’un partenariat, c’est une vraie amitié qui nous lie et nous nous réjouissons que le programme de formation ambitieux que nous avons développé ensemble, focalisé sur la transformation digitale, l’innovation et le leadership, ait pu inspirer, en partie, l’écriture de ce livre. Nul doute qu’il saura largement inspirer à son tour ! »

Nizar Abellaoui Maane, président d’ESSEC Alumni Maroc : « Une très belle édition de notre traditionnel Ftour qui, avec notre invité d’honneur et toute la communauté présente aujourd’hui, traduit bien les valeurs d’ESSEC Alumni : Inspire, Connect, Support & Together to Act ! Cette communauté dynamique aura bientôt sa Maison à Casablanca – la Maison des Alumni que nous inaugurons ces prochaines semaines avec plusieurs autres Grandes Écoles. Je vous dis à très bientôt là-bas ! »

S.L.