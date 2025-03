Séisme d’Al Haouz : les sinistrés vivent un calvaire sous les pluies et le froid (VIDEO)

Les victimes du séisme d’Al Haouz, en particulier celles de la commune de Talat N’Yaaqoub ont exprimé leur détresse face aux conditions de vie difficiles après les récentes pluies, qui ont transformé leur quotidien en un véritable calvaire.

Dans une déclaration à Le Site Info, l’une des sinistrées a affirmé que vivre sous des tentes est devenu extrêmement difficile, surtout après les fortes pluies qui ont frappé la région. L’eau et la boue ont envahi leurs vêtements et leurs matelas, les exposant ainsi au froid et à l’humidité.

Elle a ajouté qu’il leur est impossible de dormir sous les tentes en raison des basses températures nocturnes et de la boue qui les entoure.

Face à cette situation critique, elle a lancé un appel aux responsables pour qu’ils interviennent rapidement et trouvent des solutions alternatives afin de les secourir.