GITEX Africa Morocco : CIH Bank et l’UM6P s’allient en faveur de l’innovation bancaire

Par LeSiteinfo avec MAP

CIH Bank et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont scellé, lundi à Marrakech, un accord cadre visant la promotion de la formation et l’identification de thématiques pour l’innovation bancaire.

Cet accord, signé par le président directeur général de CIH Bank, Lotfi Sekkat et le président de l’UM6P, Hicham El Habti, en marge de la 3ème édition de Gitex Africa Morocco, qui se tient du 14 au 16 avril dans la Cité Ocre, prévoit la promotion de la formation exécutive, l’accélération de fintechs/startups et le co-développement de solutions dans ce domaine.

En vertu de cette convention, les deux parties s’engagent également à organiser des évènements communs pour mettre en place un écosystème favorable à l’apprentissage des étudiants.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Sekkat a indiqué qu’à travers cette convention, CIH et l’UM6P visent à offrir un environnement idoine aux jeunes étudiants engagés déjà dans les progrès technologiques et numériques afin d’innover dans les domaines de la finance et de la banque.

Cette convention vient mettre en place un écosystème autour de CIH Bank pour apprendre le métier de la banque et l’écosystème technologique permettant ainsi la connectivité avec le système financier, a ajouté M. Sekkat.

La3è édition de Gitex Africa Morocco, qui connaît la présence de quelque 45.000 participants et plus de 1.400 exposants représentant plus de 130 pays, se démarque par une multitude de conférences sectorielles, des initiatives innovantes dans l’industrie créative et des forums de networking à forte valeur ajoutée.