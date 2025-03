Conseil de gouvernement : nouvelles nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts – Département de l’Agriculture-, Loubna El Mansouri et Mohamed Ouhssain ont été nommés respectivement directrice des systèmes d’information et directeur financier, indique un communiqué du ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement.

S’agissant du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, ont été nommés Ahmed Allali doyen de la Faculté des Sciences juridiques, Économiques et Sociales de Tanger, Hassan Tabyaoui doyen de la Faculté Polydisciplinaire de Taza, et Samir Bouzouita doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines Saïs-Fès.

Le Conseil de gouvernement a également approuvé la nomination de Maarouf el Bekkay au poste de doyen de la Faculté des Sciences d’Oujda, de Mustapha Machrafi comme doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Salé et de Leila Maziane au poste de doyenne de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines Ben M’sik – Sidi Othmane.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, département de l’Éducation nationale et du Préscolaire, Ouafae Chakir a été nommé directrice de l’Académie régionale d’éducation et de formation de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et Ahmed El Krimi directeur de la formation et développement des compétences, alors qu’au sein du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, Hamid Benchrifa a été nommé directeur des relations avec la société civile.