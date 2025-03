Brahim Diaz choisit Orange Maroc pour lancer « Orange Koora Talents »

Dans le cadre de son soutien au football africain et en tant que sponsor officiel de la WAFCON et de l’AFCON qui se tiendront cette année au Maroc, Orange est fier d’annoncer son partenariat avec Brahim Diaz, parrain de l’initiative Orange Koora Talents.

Ce programme a pour objectif d’offrir aux jeunes passionnés de football au Maroc une occasion unique de rencontrer, découvrir et s’inspirer de Brahim Diaz, international marocain évoluant au Real Madrid.

Orange Koora Talents, une rencontre exceptionnelle avec Brahim Diaz pour inspirer la jeunesse marocaine

Dans le cadre de cette initiative, Brahim Diaz a choisi Orange Maroc pour organiser un événement d’envergure, qui comprendra un match gala réunissant de jeunes talents venus de différentes régions du Maroc. L’objectif est de créer un moment de partage exceptionnel où ces jeunes auront la chance de rencontrer leur idole, de découvrir son parcours et de s’inspirer de son expérience.

Le nombre de participants étant limité, un concours digital et terrain sera mis en place pour identifier les jeunes les plus talentueux et passionnés pour leur offrir la chance de rencontrer Brahim Diaz.

Transmettre des valeurs d’engagement et de dépassement de soi

En tant qu’ambassadeur d’Orange Koora Talents, Brahim Diaz souhaite transmettre ses valeurs de travail, de persévérance et de solidarité, tout en encourageant les jeunes marocains à croire en leur potentiel et à se dépasser pour atteindre leurs rêves.

Une initiative pour l’inclusion et l’égalité des chances

Fidèle à son engagement en faveur de l’inclusion sociale et numérique, Orange Maroc valorise la diversité et met en avant des équipes mixtes. Ainsi, tous les jeunes talents de 13 à 14 ans, sans distinction de sexe ou de région, auront la possibilité de participer à cette aventure.

Brahim Diaz a choisi Orange Maroc non seulement pour mettre en lumière son propre parcours, mais aussi pour encourager les jeunes marocains à rêver plus grand et à poursuivre leurs aspirations dans le football.

Orange Maroc est honoré de ce partenariat avec Brahim Diaz et réaffirme son engagement à soutenir la jeunesse marocaine à travers des initiatives qui favorisent l’inclusion, la diversité et l’accès à des opportunités uniques.