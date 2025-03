Réforme de la santé : le gouvernement fait le point sur les avancées

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, mardi 11 mars 2025 à Rabat, une réunion consacrée au suivi de la mise en œuvre du chantier de promotion du système de la santé, en concrétisation de la Haute Volonté Royale.

Cette réunion a permis de faire le suivi des étapes pour la mise en œuvre des piliers de la réforme radicale du système national de la santé, que sont : La mise en place des instances de gouvernance, la poursuite du développement des infrastructures, la digitalisation du secteur, ainsi que l’augmentation des effectifs des professionnels de la santé.

Le Chef du gouvernement a assuré lors de cette réunion que le gouvernement poursuit en toute responsabilité ses efforts en vue de l’amélioration de l’offre de la santé, en mettant en place les différents moyens matériels et humains requis par le chantier royal relatif à la protection sociale. Il a affirmé que l’enjeu demeure la garantie d’une prestation de santé publique de qualité, répondant aux attentes et aspirations des Marocains et contribuant à consolider les fondements de l’Etat social tel que voulu par SM Le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste.

Le Chef du gouvernement a appelé à faire preuve de diligence et d’efficience afin de porter à terme, avant les délais impartis, les projets relatifs à l’ensemble des niveaux de traitement médical, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon accueil des usagers et faciliter leur accès aux prestations médicales au niveau des établissements de santé publics.

La réunion a permis de faire le point sur les étapes franchies en matière de mise en œuvre de la bonne gouvernance instaurée par le gouvernement dans le secteur, et ce, à travers la mise en place de l’instance supérieure pour la législation intégrée de la santé, de l’Agence Marocaine des Médicaments et des Produits de la Santé et de l’Agence Marocaine du Sang et de ses dérivés, en vue de consolider les mécanismes de réglementation et de contrôle de l’action des opérateurs et de renforcer la gouvernance hospitalière et la planification territoriale de l’offre de santé.

Elle a également permis de prendre connaissance de l’Etat d’avancement des travaux de construction, d’extension et de réhabilitation de 6 centres hospitaliers universitaires et de 79 hôpitaux provinciaux et régionaux, ce qui permettra d’assurer une capacité d’accueil supplémentaire de 11.338 lits.

La réunion a, en outre, permis de faire le point sur l’état d’avancement du chantier de la digitalisation du système de la santé national, à travers la mise en place d’un système informatique intégré pour la collecte et le traitement de l’ensemble des données de base, qui donnera lieu à la signature d’une convention de partenariat entre le ministère de la Santé et de la Protection Sociale, le ministère de l’Economie et des Finances et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, en vue d’assurer la convergence et l’efficience financière pour la mise en œuvre de ce système informatique.

Concernant la promotion des ressources humaines, la réunion a permis de se pencher sur la mise en œuvre du programme d’augmentation des effectifs des professionnels de la santé à l’horizon 2030. A cet égard, des avancées sensibles ont été enregistrées au niveau des engagements contenus dans la convention cadre relative à ce programme et signée en juillet 2022, visant à réduire le manque actuel des cadres de santé et à réformer le système de la formation.

La réunion a par ailleurs permis de prendre connaissance des avancées au niveau de la création de facultés de médecine et de pharmacie à Guelmim, Errachidia et Beni-Mellal, ainsi qu’au niveau de la réforme du cursus de formation des professionnels de la santé.