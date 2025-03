Blanche-Neige, le film en live-action, bientôt dans les salles de cinéma

Une réinterprétation moderne d’un conte classique. Avec Blanche Neige, Disney revisite son tout premier long-métrage d’animation en prises de vues réelles, en conservant l’esprit du conte tout en y apportant une touche contemporaine.

Mis en scène par Marc Webb, le long-métrage est le remake en prises de vues réelles du classique de David Kerrick Hand sorti en 1937. Le film d’animation est lui-même inspiré du conte écrit au XIXe siècle par les frères Grimm.

Mais le long métrage de 2025 ne sera pas le remake exact du film classique et devrait revoir l’histoire initiale afin d’y apporter de la modernité. Rachel Zegler déclarait au moment de l’annonce du projet : « Elle ne va pas rêver du véritable amour. Elle rêve de devenir le leader qu’elle sait pouvoir être et le leader que son défunt père lui a dit qu’elle pourrait être si elle était intrépide, juste, courageuse et vraie.” Ce nouveau film approfondira donc la psychologie des personnages et explorera des thématiques plus actuelles, telles que l’émancipation et la quête d’identité.

– Changement de la signification du prénom

Dans cette nouvelle réinterprétation, le nom même de l’héroïne se réfèrera à une autre histoire. Si dans le classique Disney, Blanche-Neige se nomme ainsi en raison du souhait de sa mère d’avoir une fillette aux cheveux noirs comme l’ébène, aux lèvres rouges comme le sang et à la peau blanche comme la neige, dans cette nouvelle version du conte, le nom de la Princesse sera une référence à une tempête de neige à laquelle elle a survécu étant bébé. Rachel Zegler explique : « Cela se réfère à une autre version de Blanche-Neige, où elle a survécu à une tempête de neige qui s’est produite quand elle était bébé. Et donc, le roi et la reine ont décidé de l’appeler Blanche-Neige pour lui rappeler sa résilience. »

– Des performances féminines puissantes au cœur du récit

Rachel Zegler, révélée par West Side Story, prête ses traits et sa voix à une Blanche Neige plus affirmée et déterminée que jamais. Face à elle, Gal Gadot, habituée aux rôles de femmes fortes avec Wonder Woman, incarne une Méchante Reine aussi fascinante que terrifiante. Principales protagonistes de cette histoire, elles sont entourées des personnages emblématiques que sont Timide, Prof, Simplet, Grincheux, Joyeux, Dormeur et Atchoum.

– Un véritable voyage musical

L’univers musical de Blanche-Neige fait peau neuve avec une réinterprétation des chansons cultes du classique de 1937 et l’ajout de nouvelles compositions signées par des talents contemporains : le duo primé Benj Pasek et Justin Paul. Avec des numéros musicaux repensés pour le grand écran, Blanche Neige sera une véritable expérience sensorielle et enchantée qui plongera le spectateur au cœur du conte

Infos générales

Réalisation : Marc Webb Casting : Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap

: Marc Webb Durée : 1h49

: 1h49 Genre : Aventure, Comédie musicale

: Aventure, Comédie musicale Salles nationales :

Casablanca : Mégarama, Pathé Californie, Lutetia

Rabat : Mégarama, CinéAtlas, La Renaissance

Marrakech : Mégarama, Le Colisée

Tanger : Mégarama, Alcazar, Rif

Tétouan : Avenida

Meknès : Caméra, Dawliz

Fès : Mégarama

El Jadida : CinéAtlas