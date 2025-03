Maroc: vers le report des troisièmes vacances scolaires ?

Le groupe parlementaire du PJD a exhorté Mohamed Saad Berrada, le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports, à reporter les troisièmes vacances de l’année scolaire afin qu’elles coincident avec l’Aïd Al-Fitr.

Dans une correspondance signée par son président, Abdellah Bouanou, le groupe parlementaire souligne que l’arrêté ministériel n° 016.24, publié le 3 juillet 2024, fixe les troisièmes vacances du 16 au 23 mars 2025, tandis que les vacances de l’Aïd al-Fitr sont prévues du 29 Ramadan au 2 Chawal 1446.

Bouanou précise qu’une semaine seulement sépare les deux périodes de vacances et propose ainsi au ministre de décaler d’une semaine les troisièmes vacances de l’année scolaire.

Selon le président du groupe PJDiste, cette décision permettra aux élèves, tous cycles confondus, et au corps professoral, de célébrer l’Aïd al-Fitr dans de meilleures conditions.

Pour rappel, il est prévu que les apprenants et les cadres pédagogiques et administratifs de l’Education nationale bénéficient de vacances scolaires. Le ministère a prévu une période de vacances après toutes les sept semaines d’études avec le respect des périodes de préparation des différents contrôles continus et autres examens.

Selon le calendrier des vacances scolaires 2024-2025, les apprenants ont rendez-vous avec les troisièmes vacances de l’année scolaire du dimanche 16 mars au dimanche 23 mars, soit 8 jours.

Les quatrièmes vacances seront du dimanche 4 mai au dimanche 11 mai.

H.M.