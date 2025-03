Succès de la 49ᵉ édition de l’assemblée générale de la FANAF

Sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 49ème Assemblée Générale de la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF), tenue du 22 au 26 février à Marrakech, a connu un franc succès.

Rassemblant les principaux acteurs du secteur de l’assurance en Afrique, cet événement a été une plateforme d’échange stratégique sur les défis et les opportunités du marché. Une conférence inaugurale a mis en lumière les principaux leviers d’un développement inclusif et durable de l’assurance sur le continent, suivie de 5 panels de haut niveau abordant des thématiques essentielles telles que l’inclusion financière, la durabilité, la régulation, l’innovation et les grandes tendances du marché.

Au cours de ces échanges, Madame Nadia Fettah, Ministre de l’économie et des Finances a partagé la vision du gouvernement marocain en matière d’inclusion financière et de développement du secteur de l’assurance. Elle a notamment mis en avant la stratégie marocaine, fondée sur l’innovation et la digitalisation, comme leviers essentiels pour élargir l’accès aux services financiers et encourager une adoption plus large des solutions d’assurance.

De son côté, M. César EKOMIE-AFENE, président de la FANAF (Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National) et initiateur de l’événement, a affirmé le rôle stratégique du Maroc dans le développement du secteur de l’assurance, mettant en lumière son impact significatif sur l’essor de l’assurance en Afrique. « La voix du Maroc est bien portée dans les pays de la zone FANAF, notamment par des acteurs marocains de l’assurance, de la réassurance et de la finance, preuve d’une vision panafricaniste pour des solutions assurantielles endogènes dans l’intérêt de nos populations », a-t-il déclaré.

Il a également exprimé sa gratitude envers la Fédération Marocaine de l’Assurance (FMA) pour son rôle déterminant dans l’organisation de cet événement, soulignant que la candidature du marché Marocain de l’Assurance avait retenu l’attention du bureau exécutif de la FANAF en raison de son importance et de son engagement envers le continent. « Le niveau de participation très élevé à cette édition est un gage de confiance de nos adhérents vis-à-vis de votre marché et de l’envie de découvertes sur un marché porteur, créatif et innovant », a-t-il noté.

Pour sa part, M. Mohamed Bensalah, Président de la FMA, s’est réjoui du choix de son marché pour accueillir la 49ème édition de l’Assemblée Générale de la FANAF, affirmant que « le marché africain de l’assurance a un potentiel immense, et c’est à nous de le déployer. Cet événement constitue une occasion de rester unis face à ce challenge ».

Pour lui, « le choix du Maroc pour accueillir cette rencontre représente une occasion précieuse de réaffirmer notre engagement en faveur du développement de notre secteur ».

La régulation étant un sujet crucial dans le secteur de l’assurance, M. Abderrahim CHAFFAI, président de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), a rappelé l’importance d’une collaboration renforcée entre tous les acteurs de l’écosystème pour un développement durable et inclusif.

Dans cette perspective, un panel dédié au rôle de la régulation dans l’accélération de l’innovation et du développement du secteur a dressé un état des lieux des réformes en cours, visant à diversifier et consolider le marché de l’assurance.

Les experts ont rappelé que, bien que dominé par l’assurance épargne et automobile, le marché marocain, avec ses 25 compagnies et un chiffre d’affaires de 6 milliards de dollars, affiche un fort potentiel de croissance. Plusieurs initiatives ont ainsi été mises en place pour favoriser l’inclusion financière, notamment le régime EVCAT, l’assurance Takaful, la micro-assurance et les assurances TRC-RCD.

En outre, l’innovation et la digitalisation du secteur de l’assurance ont constitué des thèmes clés qui ont marqué les discussions de l’événement. Une table ronde réunissant la FANAF et la Fédération Interafricaine des Assureurs Conseils (FIAD) a mis l’accent sur l’importance de la transformation numérique pour le secteur.

Plusieurs initiatives ont été évoquées, comme la digitalisation des attestations d’assurance automobile, le mobile money et les plateformes numériques pour élargir l’accès aux assurances, et la transformation numérique des courtiers pour mieux répondre aux besoins du marché.

Cependant, des défis subsistent, notamment la sécurité des données personnelles, la reconnaissance de la signature électronique et la nécessité d’une collaboration étroite entre assureurs, courtiers et régulateurs pour garantir une régulation efficace et encourager l’innovation.

La 49ème édition de l’Assemblée Générale de la FANAF s’est achevée sur les paroles inspirantes de M. Bachir Badou, Vice-président de la FMA, qui a insisté sur l’importance de « travailler pour une plus grande intégration entre les pays africains ».

Pour concrétiser cette ambition, le bureau exécutif de la FANAF a formulé plusieurs recommandations issues des échanges et débats. Parmi celles-ci, on retient de renforcer l’éducation financière et la culture de l’assurance, de promouvoir des services et des produits adaptés aux besoins des populations, d’accélérer la digitalisation du secteur, de soutenir la recherche, de favoriser le dialogue entre régulateurs, assureurs et autres acteurs, d’accompagner les initiatives locales, d’étendre les assurances obligatoires, de développer les partenariats public-privé, d’investir dans des plateformes technologiques, de personnaliser les offres, d’élaborer des produits pour répondre aux risques climatiques, et enfin de mettre en place un observatoire pour suivre l’évolution du marché et les tendances du secteur.

Rappelons que cette 49ᵉ édition a enregistré une participation record de plus de 1 500 professionnels de l’assurance et de la réassurance, réunissant assureurs et réassureurs africains ainsi que des figures de renom du secteur à l’échelle mondiale. Cet événement continental d’envergure a également été marqué par une forte dynamique B2B.

A propos de la FMA :

La Fédération est une association qui rassemble les 25 entreprises d’assurances et de réassurance opérant au Maroc. Son rôle principal est d’entreprendre toute action jugée opportune pour ses membres et œuvrer dans l’intérêt du secteur des assurances.