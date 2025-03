Le Roi adresse un message de condoléances à la famille de feu Mohamed Benaïssa

le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’ancien ministre des Affaires étrangères, feu Mohamed Benaïssa, décédé vendredi.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi affirme avoir appris avec grande émotion et profonde affliction la nouvelle du décès de Mohamed Benaïssa qui a répondu à l’appel de son Seigneur en ces jours bénis, après un long et riche parcours au service de la Nation, marqué par un attachement indéfectible aux constantes et aux causes sacrées de la Oumma, ainsi qu’une fidélité inébranlable au glorieux Trône alaouite.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l’ensemble de ses proches et amis au Maroc et l’étranger, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion, suite à cette perte cruelle, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et consolation.

« Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint : Certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons ». Véridique est la parole de Dieu, ajoute le message de Sa Majesté le Roi.

« Si le regretté, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde, a rejoint sa dernière demeure, son héritage restera gravé dans les mémoires en tant qu’homme d’Etat compétent et diplomate chevronné ayant fait preuve d’une grande compétence dans l’exercice des différentes hautes fonctions qu’il a eu à occuper, avec dévouement et loyauté, aussi bien en tant que ministre de la Culture que ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, ambassadeur de Notre Majesté à Washington ou élu parlementaire ou communal », relève le Souverain.

Sa Majesté le Roi affirme se remémorer, avec considération, les hautes qualités humaines, l’ouverture d’esprit, l’intelligence et la passion pour la culture du défunt qui avait fait sien le souci du rayonnement culturel et artistique d’Assilah, sa ville natale pour laquelle il a voué ses efforts au service de son développement et son rayonnement culturel et artistique sur les plans national et international, notamment en fondant et dirigeant la fondation du Forum d’Assilah, incarnant ainsi un exemple sincère à suivre de citoyenneté responsable.

« En partageant votre peine pour cette perte affligeante, Nous prions le Très-Haut d’accorder la meilleure des rétributions au regretté défunt en récompense de ses actions louables au service de sa Patrie », conclut le Souverain, implorant le Tout-Puissant d’accueillir le défunt dans Son vaste paradis parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux.