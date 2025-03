Ramadan au Maroc: combien d’heures va-t-on jeûner ?

Pendant le mois sacré de Ramadan, le nombre d’heures de jeûne varie en fonction de la localisation géographique. Plus on se rapproche des pôles, plus les journées de jeûne sont longues, tandis que les pays situés près de l’équateur connaissent une durée plus stable.

Les durées de jeûne selon les régions

Pour Ramadan 2025, les journées les plus longues atteindront environ 18 heures, notamment dans les pays proches du cercle arctique comme l’Islande et la Norvège. À l’inverse, les régions situées dans l’hémisphère sud, comme l’Argentine et l’Afrique du Sud, connaîtront les journées de jeûne les plus courtes, autour de 11 heures.

Au Maroc, il est prévu que le jeûne dure en moyenne 13 heures et 30 minutes au début du mois. Une durée qui s’allongera légèrement à mesure que le Ramadan avancera, en raison de l’allongement progressif des journées.

Rappelons que le mois sacré de Ramadan de l’année 1446 de l’Hégire débutera dimanche 02 mars au Maroc, a annoncé le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère indique avoir observé le croissant lunaire du mois béni de Ramadan ce vendredi 29 Chaâbane 1446 de l’Hégire, correspondant au 28 février 2025 après la prière d’Al-Maghrib, précisant que « tous les délégués du ministère dans le Royaume et les unités des Forces Armées Royales associées à l’observation ont confirmé la non-observation du croissant lunaire ».

De ce fait, le mois Chaâbane aura compté 30 jours et le 1er Ramadan correspondra au dimanche 02 mars 2025.

Par ailleurs, le mois de Ramadan de l’année 1446 de l’Hégire débutera, samedi, dans plusieurs pays arabes.

Ainsi, la Cour suprême d’Arabie Saoudite a annoncé que, samedi, sera le premier jour du mois de Ramadan, après l’observation du croissant lunaire dans les observatoires de Sudair et de Tamir, au centre du pays. De même, l’instance de Dar Al-Iftaa en Egypte a confirmé l’observation du croissant lunaire.

En Jordanie, le mufti du Royaume hachémite a également déclaré que le début du mois de Ramadan sera samedi.

Aux Émirats arabes unis, le Cabinet présidentiel a confirmé l’observation du croissant lunaire, établissant ainsi que le samedi 1er mars marquera le début du mois sacré dans le pays.

Le Mufti d’Al Qods et de Palestine, président du Conseil suprême de la Fatwa, Mohamed Hussein, a affirmé de son côté que le premier jour du mois sacré de Ramadan correspondra à samedi en Palestine.

Les instances d’observation au Qatar, au Royaume de Bahreïn, au Koweït, en Irak, au Yémen et en Syrie ont aussi confirmé que le mois de Ramadan débutera samedi.

H.M.