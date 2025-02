Prix et qualité des produits durant Ramadan : un numéro national pour les plaintes des consommateurs

Par LeSiteinfo avec MAP

Les marchés nationaux connaissent une dynamique exceptionnelle pendant le mois sacré de Ramadan, en raison de la forte demande des ménages pour les produits alimentaires qui occupent une place essentielle sur les tables de l’Iftar, selon les traditions marocaines authentiques.

Les autorités intensifient leurs efforts afin d’assurer un approvisionnement suffisant et régulier des marchés en produits alimentaires de base, tout en renforçant les mécanismes de contrôle pour protéger les consommateurs contre toutes pratiques illégales.

Dans ce sens, le numéro de téléphone court et unifié au niveau national 5757 a été mis en service pour recevoir les plaintes et les observations des consommateurs sur la situation d’approvisionnement des marchés et des prix ainsi que la qualité et la sécurité des produits de consommation durant le mois sacré de Ramadan.

Ce numéro national permet aux citoyens, dans les différentes régions du Royaume, de le composer depuis des téléphones fixes ou mobiles connectés aux réseaux de télécommunications nationaux, afin de contacter directement les cellules de réception et de suivi des plaintes des consommateurs mises en place dans les différentes Provinces et Préfectures du Royaume.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des mesures adoptées à l’occasion du mois sacré de Ramadan, comme annoncé précédemment dans le communiqué publié à l’issue de la réunion de la Commission interministérielle de veille et de suivi de l’état d’approvisionnement des marchés et des prix, tenue le 4 février 2025.

Ainsi, les mesures nécessaires ont été prises dans les différentes provinces et préfectures du Royaume pour activer les numéros de contact et les cellules de permanence, permettant ainsi aux citoyens de soumettre leurs plaintes et observations concernant l’approvisionnement des marchés, les prix, la qualité, la sécurité des produits de consommation, ainsi que leurs conditions de préparation, de stockage et de mise en vente, outre des domaines liés à la régulation des marchés et à la protection des consommateurs.

Il s’agit aussi de signaler les cas de fraude, les pratiques commerciales illicites, les actes de concurrence déloyale et toute autre infraction nécessitant, selon leur appréciation, d’aviser les autorités publiques ou demander une intervention des services de contrôle compétents.

Le tarif d’appel appliqué vers ce numéro est facturé par les opérateurs de télécommunications nationaux au même prix d’un appel vers un téléphone fixe classique, en fonction du type d’abonnement de l’appelant, sans aucun coût ou frais supplémentaire.

Des dispositions ont été prises dans toutes les préfectures et provinces afin d’assurer la bon déroulement de ce service et de garantir la réception des appels des citoyens via cette ligne téléphonique tout au long du mois sacré de Ramadan, tous les jours de 9h00 à 18h00.