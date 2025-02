Transport aérien au Maroc: près de 33 millions de passagers à fin 2024, un record

Le trafic aérien des passagers a atteint un nouveau record avec 32,7 millions de passagers à fin 2024, en hausse de 21%, par rapport à la même période un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette performance est liée à la consolidation du flux de voyageurs internationaux de 20%, et du flux des voyageurs nationaux de 30%, explique la DEPF dans sa récente note de conjoncture, citant les statistiques de l’Office national des Aéroports (ONDA).

Une nouvelle stratégie « Aéroports 2030 » a été annoncée, avec pour ambition de faire des aéroports marocains des hubs stratégiques, connectés et attractifs, à la hauteur des aspirations économiques et touristiques et des grands rendez-vous sportifs du pays, rappelle la même source.

Elle prévoit, entre autres, la modernisation et la mise en place de nouvelles infrastructures pour accompagner les besoins en capacité face à la forte croissance du trafic aérien actuelle et attendue. Ainsi, la capacité de l’aéroport de Casablanca Mohammed V, actuellement de 14 millions de passagers, passerait à 35 millions de passagers à l’horizon 2029. D’autres infrastructures connaîtraient également d’importants travaux d’extension pour doubler leurs capacités, notamment celles de Marrakech, Agadir, Tanger et Fès.

Par ailleurs, Royal Air Maroc prévoit d’élargir sa flotte qui passera de 50 avions actuellement à 200 avions d’ici 2037.

S.L.