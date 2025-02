Un narcotrafiquant dans les filets de la police à Marrakech

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la police judiciaire de Marrakech ont interpellé, jeudi, sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un individu de 26 ans pour son implication présumée dans une affaire liée à la possession et au trafic de drogue et de psychotropes.

Le mis en cause, qui faisait l’objet de plusieurs avis de recherche au niveau national, a été arrêté en coordination avec les éléments de la Gendarmerie Royale dans la zone rurale de « Ben Cheikh » près de Marrakech pour son implication présumée dans des affaires liées au trafic de drogue et de vol avec violence, dont une affaire ayant fait l’objet d’une enquête judiciaire menée par les services de police sur fond de saisie de 39.967 comprimés psychotropes et 1,784 Kg de cocaïne, indique une source sécuritaire.

Les opérations de fouille et de perquisition ont permis la saisie de 600 comprimés psychotropes de type Rivotril, 650 grammes de cocaïne, outre 9 armes blanches, 7 balances électroniques et une somme d’argent soupçonnée d’être le butin de cette activité criminelle, précise-t-on de même source.

Le prévenu est soumis à l’enquête judiciaire, qui se déroule sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire et de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle, conclut la même source

S.L