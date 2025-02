Fès mobilise ses entrepreneurs pour « GITEX Africa 2025 »

Par LeSiteinfo avec MAP

La dernière étape du roadshow GITEX AFRICA Morocco « MOROCCO 200 » s’est déroulée, mercredi à Fès, marquant la fin d’une tournée nationale visant à promouvoir l’innovation digitale « Made in Morocco » et à préparer les startups marocaines pour la troisième édition de « GITEX AFRICA » Marrakech.

L’initiative « MOROCCO 200 », lancée par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, en collaboration avec l’Agence de Développement du Digital (ADD), a pour objectif de propulser 200 startups marocaines sur la scène technologique africaine et internationale.

Les entreprises sélectionnées bénéficieront d’une subvention couvrant 95% des frais de participation à « GITEX AFRICA », leur offrant une visibilité exceptionnelle auprès d’investisseurs et de partenaires potentiels.

S’exprimant lors de cette rencontre, le représentant de GITEX Africa au Maroc, Chakib Achour, a souligné que ce programme ambitieux permet de mettre le Maroc en lumière au niveau africain.

« Après Agadir, Tanger et Casablanca, l’étape de Fès vient clôturer cette série de roadshows visant à encourager les entrepreneurs locaux à déposer leurs candidatures avant la date limite fixée au 1er mars 2025 », a-t-il précisé.

Pour cette troisième édition, « GITEX Africa » élargit son champ d’action avec l’introduction de nouveaux secteurs stratégiques, a-t-il ajouté.

« Nous avons renforcé le secteur de healthcare et celui de la Fintech. Nous avons également ajouté le secteur Edtech qui n’existait pas auparavant, ainsi que le secteur Climate Digital Impact, regroupant trois domaines : mobility, Green Energy et Agritech », a indiqué M. Achour, soulignant que ces secteurs sont « fondamentaux pour l’économie marocaine et en phase avec la vision royale » dans le domaine de l’investissement.

De son côté, la Cheffe du département entrepreneuriat et innovant régional à l’ADD, Hasnaa Soraya Melyani, a exprimé son enthousiasme face à la mobilisation des startups de la région Fès-Meknès.

« Nous avons toujours été impressionnés par l’engagement des acteurs de l’innovation de la région Fès-Meknès. D’ailleurs, le roadshow de l’année dernière a battu le record de toutes les étapes des éditions précédentes », a-t-elle précisé.

Elle a également rappelé que cette étape s’inscrit dans la dynamique de promotion de la troisième édition de GITEX Africa, devenu « un événement incontournable et clé de l’ écosystème entrepreneurial et digital national ».

Le programme « MOROCCO 200 » est ouvert non seulement aux entreprises de droit marocain proposant des solutions technologiques innovantes, mais également aux entrepreneurs marocains de la diaspora.

Les critères de sélection incluent le caractère innovant du produit ou service, l’opportunité de marché, la viabilité économique, la traction commerciale et l’expertise de l’équipe fondatrice.

Selon les organisateurs, la troisième édition de GITEX Africa s’annonce comme une plateforme de référence qui rassemblera plus de 45.000 visiteurs et 1.500 exposants, représentant un écosystème diversifié allant des géants technologiques aux startups prometteuses, en passant par des décideurs et des investisseurs de premier plan.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique du Maroc visant à promouvoir le « Made in Morocco » en matière de digitalisation et d’innovation, tout en favorisant l’internationalisation des startups marocaines et en dynamisant leur présence sur la scène technologique mondiale.