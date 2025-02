Approvisionnement des marchés: les autorités se mobilisent avant Ramadan

Par LeSiteinfo avec MAP

À quelques jours du mois sacré de Ramadan, les autorités mettent les bouchées doubles pour garantir un approvisionnement suffisant des marchés pour cette période de grande consommation où les étals des souks, marchés et grandes surfaces sont pris d’assaut.

La consommation significative des Marocains au cours de ce mois béni, qui atteint des niveaux inégalés par rapport aux autres mois de l’année, particulièrement en ce qui concerne certains produits de première nécessité, n’est pas sans peine pour les autorités placées en première ligne pour suivre de près la dynamique d’approvisionnement, contrôler la qualité et observer l’évolution des prix.

Dans ce sens, le gouvernement a mobilisé l’ensemble des acteurs pour assurer un suivi rigoureux de l’état des stocks et de la production nationale, tout en mettant en place des mécanismes de contrôle renforcés.

Selon les dernières données, les produits alimentaires les plus prisés durant Ramadan, notamment les céréales, les légumes, les huiles et les produits laitiers, seront disponibles en quantités suffisantes et à des prix raisonnables.

Une offre abondante et un suivi renforcé

Selon les données des départements ministériels concernés, l’état d’approvisionnement des marchés demeure normal, avec des stocks suffisants pour couvrir les besoins des consommateurs durant le mois sacré et les semaines suivantes. La production et l’offre prévisionnelles permettront de répondre à la demande sans perturbation majeure.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, avait affirmé que le gouvernement est fortement mobilisé pour garantir la disponibilité des produits de base à des prix raisonnables dans toutes les régions du Royaume.

Il a assuré, à cet effet, que les contrôles seront intensifiés sur les marchés afin de lutter contre toute spéculation ou pratiques illicites pouvant impacter les prix.

De son côté, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, avait indiqué que son département veille particulièrement au suivi de la production des denrées les plus consommées, notant que ces dernières seront « abondamment disponibles à des prix raisonnables ».

La secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich, a, quant à elle, assuré que des efforts sont déployés pour garantir un approvisionnement suffisant en poissons congelés dont les prix devraient varier entre 17 et 100 dirhams durant le mois sacré.

Un contrôle accru pour protéger le consommateur

Les mesures gouvernementales ne se limitent pas à l’approvisionnement, mais incluent également un suivi strict du respect des réglementations en vigueur.

La Commission interministérielle avait souligné la nécessité d’intensifier les interventions des services de contrôle pour veiller à la transparence des prix, lutter contre toutes les formes de spéculation, de monopole, de stockage clandestin et de fraude et faire face à toutes les pratiques commerciales susceptibles de nuire au fonctionnement normal des marchés.

Les autorités ont par ailleurs insisté sur l’importance d’une communication active avec les consommateurs et les professionnels du secteur.

Des mécanismes ont été mis en place pour permettre aux citoyens de signaler toute anomalie via des cellules de permanence dédiées, contribuant ainsi à un suivi en temps réel de la situation sur le terrain.

Un Ramadan sous contrôle

Avec l’approche du Ramadan, l’accent est mis sur la coordination entre les différents acteurs pour assurer un approvisionnement fluide et maîtriser l’évolution des prix. Les autorités continueront à suivre de près la situation des marchés, en veillant à ajuster les mécanismes de régulation si nécessaire.

Dans cette dynamique, les efforts conjoints des secteurs public et privé devraient permettre de répondre aux besoins des consommateurs tout au long du mois. La mobilisation des parties prenantes et le suivi des tendances du marché seront déterminants pour maintenir la stabilité et assurer un accès équitable aux produits de base.

En vue d’assurer au consommateur les meilleures conditions d’approvisionnement durant ce mois béni, la commission interministérielle, présidée par la ministre de l’Économie et des Finances, tiendra une réunion hebdomadaire pour suivre l’évolution des marchés et faire le point des interventions des commissions mixtes déployés à travers les différentes régions, préfectures et provinces du Royaume.

