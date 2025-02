Ramadan 2025 : combien d’heures de jeûne au Maroc ?

Pendant le mois sacré de Ramadan, le nombre d’heures de jeûne varie en fonction de la localisation géographique. Plus on se rapproche des pôles, plus les journées de jeûne sont longues, tandis que les pays situés près de l’équateur connaissent une durée plus stable.

Les durées de jeûne selon les régions

Pour Ramadan 2025, les journées les plus longues atteindront environ 18 heures, notamment dans les pays proches du cercle arctique comme l’Islande et la Norvège. À l’inverse, les régions situées dans l’hémisphère sud, comme l’Argentine et l’Afrique du Sud, connaîtront les journées de jeûne les plus courtes, autour de 11 heures.

Au Maroc, il est prévu que le jeûne dure en moyenne 13 heures et 30 minutes au début du mois. Une durée qui s’allongera légèrement à mesure que le Ramadan avancera, en raison de l’allongement progressif des journées.

Début et fin du Ramadan 2025 au Maroc

Selon l’astronome Ali Amraoui, Ramadan 2025 débutera le dimanche 2 mars 2025, et l’Aïd Al-Fitr sera célébré le lundi 31 mars 2025. Cela signifie que le mois sacré comptera 29 jours au Maroc.

La période de jeûne commence dès l’apparition de la nouvelle lune et prend fin avec l’apparition de la suivante. Bien que les calculs astronomiques permettent de prévoir ces dates avec précision, la tradition marocaine impose que l’astre soit visible à l’œil nu pour officialiser le début du mois. Cette observation est réalisée par des comités spécialisés dans différentes régions du pays.

L’annonce officielle du Ramadan

Comme chaque année, c’est le ministère des Habous et des Affaires islamiques qui annoncera officiellement le début du Ramadan, après confirmation de l’observation lunaire. Pour plus d’informations, il est possible de consulter le site officiel du ministère.

Le jeûne du Ramadan représente un moment de spiritualité et de partage pour les musulmans du monde entier. En parallèle, plusieurs études s’intéressent aux bienfaits du jeûne sur la santé. Des recherches, notamment celles publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), soulignent les effets positifs sur le métabolisme et la régulation du poids.

H.M