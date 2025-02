CUPRA Maroc dévoile le nouveau Formentor et inaugure son showroom emblématique à Anfa

CUPRA Maroc franchit une étape stratégique avec le lancement officiel du nouveau CUPRA Formentor et l’inauguration du showroom CUPRA Anfa, un espace unique incarnant l’esprit audacieux et avant-gardiste de la marque.

Un showroom CUPRA Anfa, symbole d’une marque en pleine ascension

Situé au cœur de Casablanca, le showroom CUPRA Anfa est bien plus qu’un simple espace d’exposition : il incarne l’univers CUPRA, un lieu où passion automobile et innovation se rencontrent. Conçu comme un hub d’expérience, il invite les amateurs de performance et de design à découvrir l’ADN unique de la marque dans un cadre exclusif et immersif.

Un nouveau Formentor, icône de performance et de design

Modèle le plus vendu de la marque en Europe et au Maroc, le CUPRA Formentor revient avec une silhouette encore plus affirmée, un design avant-gardiste et des technologies de pointe. Arborant la signature lumineuse triangulaire LED et un intérieur retravaillé avec des matériaux plus durables, ce SUV coupé conjugue performance et sophistication.

Un design extérieur audacieux et un intérieur premium

Le nouveau CUPRA Formentor arbore une silhouette sculptée avec une calandre redessinée inspirée du nez de requin et la signature lumineuse LED triangulaire emblématique de la marque. Son design athlétique est renforcé par des jantes en alliage allant jusqu’à 19 pouces et une palette de couleurs exclusives. Il dispose également d’un coffre électrique avec ouverture mains libres pour faciliter l’accès de la clientèle dans toutes les situations. Enfin, il est équipé de feux Matrix LED, offrant un éclairage adaptatif et intelligent qui ajuste automatiquement la luminosité pour garantir une visibilité optimale sans éblouir les autres conducteurs.

Un Habitacle Haut de Gamme Alliant Confort et Technologie

L’intérieur, quant à lui, allie sophistication et innovation avec des matériaux haut de gamme et durables. Les sièges baquets sont, comme à l’habitude de CUPRA, disponibles en Alcantara ou en cuir, pour répondre favorablement aux attentes de ses clients. L’ambiance intérieure est rehaussée par des finitions en cuivre et un éclairage d’ambiance personnalisable. Le poste de conduite est centré sur l’expérience utilisateur, avec un écran tactile de 12,9 pouces et un tableau de bord numérique configurable, offrant un maximum de connectivité et de personnalisation.

Des performances de haut niveau

Sous le capot, le CUPRA Formentor propose la motorisation la plus appréciée du groupe VW au Maroc, le 2.0 TDI 150 ch, offrant un couple maximal de 360 Nm, avec une boîte de vitesses DSG à 7 rapports.

Le châssis a été optimisé pour garantir une dynamique de conduite exceptionnelle, avec un système de suspension adaptative (DCC).

CUPRA Maroc s’engage dans le Padel avec de nouveaux ambassadeurs

Lors de cet événement, CUPRA Maroc a également annoncé la signature de partenariats avec quatre ambassadeurs de la marque dans le Padel : Mamoum Mchiche Alami, Ali Mekouar, Rita Atik et Zeinab El Houari. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de renforcer la présence de CUPRA dans ce sport en plein essor et d’affirmer son positionnement mondial en tant que sponsor officiel du Padel.

CUPRA : une vision audacieuse pour l’avenir de l’automobile au Maroc

Avec le lancement du nouveau Formentor et l’ouverture de son showroom Anfa, CUPRA Maroc affirme son ambition de redéfinir les standards du design et de la performance automobile dans le Royaume. Une marque en pleine expansion, qui séduit les passionnés en quête d’expériences uniques et de sensations fortes.