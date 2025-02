Sahara marocain: la position du Salvador

Par LeSiteinfo avec MAP

Le vice-président de la République d’El Salvador, Félix Ulloa, a réaffirmé lundi le soutien de son pays à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

Cette position a été exprimée lors des entretiens d’Ulloa, à San Salvador, avec l’ambassadeur, directeur général des Affaires politiques internationales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Fouad Yazourh, en marge de la tenue de la deuxième session des consultations politiques entre les deux pays.

« Depuis 2019, El Salvador a consolidé ses liens de coopération avec le Maroc, les renforçant encore davantage avec l’ouverture de l’ambassade à Rabat, en 2022. Ces actions ont marqué une étape importante dans la politique étrangère salvadorienne et ont réaffirmé le soutien à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris le Sahara », a indiqué le vice-président d’El Salvador.

Yazourh a mis en avant, lors de cette réunion, l’excellence des relations entre le Maroc et El Salvador ainsi que l’intérêt des deux pays à approfondir davantage la coopération bilatérale dans divers domaines.

Il a également réaffirmé l’engagement commun de Rabat et San Salvador en faveur de la promotion de la paix, du respect de la souveraineté et du développement, conformément à la vision du Roi Mohammed VI, tout en saluant la dynamique de transformation engagée à El Salvador, sous la conduite du président Nayib Bukele, permettant de consolider la sécurité et la stabilité du pays et de favoriser son développement économique.

L’ambassadeur, directeur général des Affaires politiques internationales a en outre exprimé l’engagement du Maroc à renforcer la coopération avec le Salvador aux plans économique et commercial.

Cette rencontre s’est tenue en présence du chargé d’affaires de l’ambassade du Maroc à San Salvador, Brahim Baddi, de la directrice des Affaires américaines, Nezha Attahar, du directeur des questions globales, Ismail Chekkori, ainsi que du chef de la division de l’Amérique Latine, Saloua Bichri.

