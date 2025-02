Université Mohammed 1er et Bourse de Casablanca : partenariat pour l’Innovation et l’éducation financière

Dans le cadre de son engagement en faveur du développement régional et de l’inclusion financière, l’Université Mohammed 1er d’Oujda, en collaboration avec la Bourse de Casablanca, renforce ses actions dans la région de l’Oriental.

À l’occasion du 1er Congrès International de « La Finance et l’IA », les deux institutions ont déployé un plan d’actions visant à promouvoir l’éducation et l’inclusion financières au sein de cette région stratégique.

Une région à fort potentiel économique

Représentant 7% de la population marocaine et 11,5% du territoire national, la région de l’Oriental se positionne comme un véritable carrefour d’investissement en devenir. Soutenue par des projets structurants tels que le port de Nador West Med, ainsi que des initiatives dans les énergies renouvelables et le tourisme, cette région offre un potentiel économique considérable.

Un partenariat stratégique pour l’éducation financière

L’Université Mohammed 1er et la Bourse de Casablanca ont officialisé leur collaboration à travers la signature d’un accord spécifique de partenariat. Cet accord a été signé le 18 février à Oujda entre :

Tarik SENHAJI, Directeur Général de la Bourse de Casablanca

Yassine ZARHLOULE, Président de l’Université Mohammed 1er

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités influentes, notamment :

M. Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, Président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca

M. Noureddine BACHIRI, Président de la CGEM-Oriental

Des ambitions communes pour l’innovation et l’inclusion financière

Tarik Senhaji, Directeur Général de la Bourse de Casablanca, a déclaré : « Ce partenariat marque une étape décisive dans notre engagement commun pour l’innovation et l’éducation financière. Ensemble, nous mobilisons non seulement les ressources de la Bourse de Casablanca, mais aussi celles de tout notre écosystème, pour soutenir l’Université Mohammed 1er et la région de l’Oriental.

Notre objectif est de créer un environnement propice à la co-construction et au networking, en collaboration avec nos partenaires nationaux et internationaux, afin de préparer les jeunes talents à relever les défis économiques de demain. »

De son côté, Yassine ZARHLOULE, Président de l’Université Mohammed 1er, a souligné l’importance de l’intelligence artificielle dans cette dynamique : « Grâce à notre École de l’Intelligence Artificielle, nous sommes prêts à établir une dynamique et une synergie de partenariat avec la Bourse de Casablanca.

Promouvoir une éducation financière qui considère l’Intelligence Artificielle non seulement comme un outil, mais comme un allié, est au cœur de notre stratégie.

Nous sommes conscients de l’importance de doter nos étudiants et professeurs du mindset et de l’écosystème nécessaires pour encourager cette dynamique. »

Un engagement pour l’avenir

Ce partenariat stratégique vise à développer des programmes éducatifs et des initiatives innovantes pour renforcer les compétences des jeunes talents marocains dans les domaines de la finance et de l’intelligence artificielle. Grâce à cette collaboration, la région de l’Oriental bénéficie d’un nouvel élan pour son développement économique et son intégration dans l’écosystème financier national et international.