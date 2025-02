Recherchés par Interpol, deux Français interpellés à Marrakech

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech, en collaboration avec les services de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), ont interpellé dimanche deux ressortissants français faisant l’objet de mandats d’arrêt internationaux émis par les autorités françaises et de notices rouges de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).

Les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis de déterminer la localisation des deux ressortissants français (28 et 38 ans), avant qu’une opération sécuritaire renforcée ne conduise à leur arrestation à Marrakech, indique un communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

L’arrestation des deux mis en cause a eu lieu dans le cadre d’une opération de coordination et de coopération entre les services marocains de sûreté et les autorités de sécurité françaises, ajoute la même source.

Selon les informations préliminaires de l’enquête, les deux suspects sont impliqués dans un meurtre prémédité dans le cadre d’un réseau criminel qui a ciblé, le 14 mai 2024, des employés d’un établissement pénitentiaire français, précise le communiqué, notant que cette opération a permis de faciliter l’évasion du détenu français d’origine algérienne, Mohamed Amra, arrêté le week-end dernier en Roumanie.

Les deux prévenus sont également soupçonnés d’avoir commis d’autres actes criminels dans le cadre d’un gang du crime organisé, notamment la possession illégale d’armes à feu, des vols qualifiés, des escroqueries, des tentatives de meurtre, ainsi que des actes de vandalisme et de destruction de biens publics et privés, a-t-on poursuivi.

Les suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent, tandis que les autorités sécuritaires françaises ont été informées de l’arrestation pour initier les procédures nécessaires à l’extradition, dans le cadre de la coopération internationale.

Cette opération sécuritaire qualitative illustre l’engagement des services de la DGSN et de la DGST dans le renforcement de la coopération sécuritaire internationale, comme elle incarne la solidité de la collaboration bilatérale entre les services de sécurité marocains et leurs homologues français dans les questions de sécurité commune, conclut le communiqué.

S.L.