Ramadan au Maroc: le gouvernement rassure les Marocains

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a réaffirmé l’engagement de tous les acteurs pour garantir l’approvisionnement des marchés et renforcer le contrôle de la qualité des produits agricoles et alimentaires durant le mois de Ramadan.

Dans un exposé devant le conseil du gouvernement sur l’approvisionnement du marché national en produits alimentaires durant le mois de Ramadan 1446-2025, El Bouari a insisté sur l’engagement de tous les acteurs pour garantir l’approvisionnement du marché national en produits agricoles et alimentaires et de renforcer le contrôle de leur qualité.

Lors d’un point de presse à l’issue du Conseil, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué que Bouari a souligné que son département demeure disposé, avec l’ensemble des partenaires et professionnels du secteur, à suivre de près la situation de l’approvisionnement du marché et du contrôle de la qualité des produits.

