Omoda E5 tout électrique arrive au Maroc

CFAO MOBILITY lance le nouveau OMODA E5 SUV tout électrique à Casablanca lors de la 1ère édition de Green Impact Expo & Summit 2025.

La marque OMODA & JAECOO fait partie de Chery International, le 1er groupe automobile exportateur en Chine depuis 22 ans d’affilée. Fondé en 1997 et 5ème groupe automobile en Chine, le constructeur Chery Automobile Co., Ltd en 2024 a vendu 2.6 millions de véhicules en Chine, soit une progression de 38.4%, et exporté 1,144,588 véhicules sous 8 marques, soit une progression de 21.4% comparé à 2023.

Premier constructeur de Chine à exporter plus d’un 1 million de véhicules en 11 mois, c’est aussi le premier à exporter plus de 4 millions de véhicules cumulés en 2024. Toutes les 27 secondes un véhicule du groupe Chery est exporté, au service de plus de 15 millions de clients.

En 2024 pour la première fois, le groupe Chery apparait, en 385ème position, dans le classement des 500 FORTUNE GLOBAL, et demeure pour la 7ème fois au top de la catégorie automobile de Kantar BrandZ du TOP 50 des Marques Globales en Chine.

Dès sa seconde année, la marque OMODA & JAECOO a dépassé 250,000 véhicules vendus, soit une progression de 54%. Première marque chinoise à avoir ouvert une usine de production en Europe (Espagne) – OMODA & JAECOO est désormais présent dans 5 pays Européens – Italie, Espagne, Pologne, Hongrie & Royaume Uni – avec des ventes mensuelles excédant 4,300 véhicules.

Au service de 410,000 clients dans 33 pays et régions, OMODA & JAECOO continue d’être une des marques à la plus forte croissance globale, et vise à dépasser le million de clients dans le monde en 2025.

Dans le Royaume, OMODA & JAECOO a démarré fin 2024 à Casablanca avec OMODA 3, OMODA C5 et JAECOO 7. 2025 marquera l’apparition de nouveaux modèles OMODA & JAECOO, en commençant dès février par l’OMODA E5 SUV tout électrique, et l’application progressive du nouveau système Super Hybrid sur les modèles de la gamme OMODA & JAECOO.

OMODA & JAECOO bénéficient d’investissements dans 13 technologies stratégiques, dont architecture électronique & plateforme EOX pour véhicules électrique (BEV) & hybrides plug-in (PHEV) Berline/SUV/MPV des segments A à C ; EOX sera utilisée par Land Rover sous la licence Freelander.

Investissant 7% du chiffre d’affaires en Recherche & Développement, le groupe a 80,000 salariés ; 5,500 Experts sont employés en R&D, dans 6 centres de design dont Wuhu (1), Shanghai (2), & Allemagne (1), 300 laboratoires de recherche & test dans le monde.

Les véhicules OMODA & JAECOO sont fabriqués dans des usines à technologie avancée, aux standards de qualité internationaux pour le marché mondial, à Anhui – 2ème province productrice et exportatrice d’automobiles en Chine – et Dalian dans le Liaoning.

Innovation et technologie écoresponsables, OMODA & JAECOO incarnent le changement. S’adressant à une clientèle urbaine, jeune, curieuse, ouverte aux innovations et aux voitures à nouvelle énergie, l’ère d’OMODA & JAECOO commence par des voitures modernes, technologiques, à l’impact environnemental réduit qui répondent aux nouvelles attentes de mobilité.