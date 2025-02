ELARABY et IWACO : partenariat exclusif pour la distribution de Tornado au Maroc

Le Groupe ELARABY, leader de l’électroménager au Moyen-Orient et en Afrique, et Iwaco, filiale de distribution de T-Man Holding, annoncent un partenariat stratégique pour la distribution exclusive de la marque Tornado au Maroc.

À l’occasion de ce partenariat, un showroom dédié à la marque Tornado a été inauguré ce 12 février 2025 à Casablanca en présence des dirigeants des deux groupes, des partenaires et des acteurs clés du secteur. Cet espace immersif permettra aux professionnel set au consommateurs de découvrir les dernières innovations de la marque, offrant une expérience unique et interactive.

Tornado, une marque performante et adaptée aux attentes des consommateurs marocains

Marque phare d’ELARABY Group, Tornado s’est imposée comme un acteur majeur du secteur de l’électroménager en proposant des solutions adaptées aux besoins des foyers modernes. Son offre couvre plusieurs catégories :

Réfrigérateurs et congélateurs : alliant capacité de stockage et optimisation énergétique.

Machines à laver et sèche-linges : efficacité renforcée avec des cycles adaptés aux exigences du

Téléviseurs et équipements audiovisuels : écrans haute définition offrant une immersion

Climatiseurs : solutions performantes pour un confort thermique idéal toute l'année.

Petits électroménagers : une gamme complète d'appareils pratiques pour la cuisine et l'entretien.

Grâce à l’expertise d’ELARABY Group et à la puissance de distribution d’Iwaco, Tornado ambitionne de devenir une référence incontournable pour les consommateurs marocains, réputés pour leur exigence en matière de qualité, de durabilité et d’innovation.

Un partenariat fondé sur la complémentarité et l’expertise locale

Pour assurer une distribution optimale des produits Tornado, Iwaco s’appuie sur une expérience éprouvée dans la distribution de l’électroménager, avec un réseau étendu de revendeurs et de partenaires couvrant l’ensemble du territoire marocain. Cette implantation garantit une accessibilité optimale aux produits Tornado.

Medhat El Arabi, Directeur Général des Affaires Internationales du Groupe El Arabi, déclare : « Nous sommes extrêmement fiers d’annoncer notre entrée sur le marché marocain, un marché clé où les consommateurs sont reconnus pour leur exigence en matière de qualité, de performance et de service. Le Maroc constitue une étape stratégique dans notre développement en Afrique du Nord. Grâce à notre partenariat avec Iwaco, nous avons l’opportunité d’apporter aux foyers marocains des produits innovants et accessibles qui répondront pleinement à leurs attentes. »

Abdellah Raji Président de la T-man Holding, ajoute : « Nous sommes heureux de nous associer à ELARABY Group pour introduire la marque Tornado au Maroc. Notre expertise en distribution de l’électroménager, combinée à notre réseau de revendeurs couvrant l’ensemble du territoire, nous permet de garantir une forte présence et une disponibilité optimale des produits Tornado. Ce partenariat à long terme repose sur une vision commune : proposer aux consommateurs marocains des produits adaptés à leurs besoins et bâtir ensemble un succès durable. »

Un engagement sur le long terme pour un service client de qualité

Au-delà de la commercialisation des produits, ELARABY Group et Iwaco s’engagent à mettre en place un service après-vente performant pour assurer un accompagnement optimal aux consommateurs marocains. Ce dispositif inclura :

Un réseau de centres de service agréés à travers le Maroc

Une disponibilité continue des pièces de rechange pour garantir la durabilité des produits

Un support client réactif pour répondre efficacement aux demandes des consommateurs

Cet engagement vise à offrir une expérience client optimale et durable, renforçant ainsi la position de Tornado comme une marque de confiance sur le marché marocain.

À propos d’ELARABY Group

Fondé en 1964, ELARABY Group est un acteur majeur de l’industrie de l’électroménager au Moyen-Orient et en Afrique, reconnu pour ses produits innovants et ses standards de qualité élevés. Le groupe se distingue par son approche centrée sur l’innovation technologique et la satisfaction client.

À propos d’Iwaco et de T-Man Holding

Iwaco est la filiale de distribution de T-Man Holding, un groupe marocain diversifié opérant dans plusieurs secteurs clés de l’économie. Grâce à son réseau de distribution national et à son expertise approfondie du marché, Iwaco accompagne l’implantation et le développement de grandes marques internationales au Maroc.