Rapport HCP : le niveau de vie des Marocains s’améliore

Par LeSiteinfo avec MAP

Le niveau de vie des Marocains s’est globalement amélioré entre 2014 et 2022, avec une nette progression entre 2014 et 2019 et une décélération entre 2019 et 2022, une période marquée par la pandémie Covid-19, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Ainsi, la dépense annuelle moyenne par ménage est passée entre 2014 et 2022 de 76.317 dirhams (DH) à 83.713 DH à l’échelle nationale correspondant à 95.386 DH en milieu urbain et à 56.769 DH en milieu rural, précise le HCP dans une note sur les principaux résultats de l’enquête nationale sur le niveau de vie des ménages 2022-2023.

Ramenée à l’échelle individuelle, la dépense annuelle moyenne par personne est passée de 15.876 DH en 2014 à 20.658 DH en 2022, relève le HCP, notant qu’elle a progressé, aux prix constants, à un taux annuel moyen de 1,1% entre 2014 et 2022, passant de 3,1% entre 2014 et 2019 à -3,1% entre 2019 et 2022.

Consommation des ménages : plus de charges pour l’alimentation, moins de dépenses de loisirs

La part des dépenses alimentaires a augmenté de 37% en 2014 à 38,2% en 2022, alors que les dépenses d’habitation et d’énergie sont passées de 23% à 25,4%.

Pour les dépenses d’hygiène et de communication, elles sont passées respectivement de 2,7% à 3,9% et de 2,2% à 2,6%.

En revanche, les dépenses de soins de santé ont diminué de 6,1% à 5,9% et les dépenses de transport ont baissé de 7,1% à 5,8%.

Pour leur part, les dépenses d’équipements ménagers sont passées de 3,2% à 2,3% et les dépenses de loisirs et culture de 1,9% à 0,5%.

Les inégalités sociales se creusent avec une stabilité des inégalités territoriales entre 2014 et 2022

Le niveau de vie des 20% les moins aisés a annuellement progressé de 1,1% entre 2014 et 2022. Cette progression résulte d’une amélioration de 3,9% entre 2014 et 2019, et d’une baisse du niveau de vie de -4,6% entre 2019 et 2022.

Pour les 20% les plus aisés, le niveau de vie a annuellement progressé de 1,4% entre 2014 et 2022, une amélioration marquée de 2,8% entre 2014 et 2019, mais avec une régression de -1,7% entre 2019 et 2022.

Quant à la catégorie sociale intermédiaire, son niveau de vie a progressé de 0,8% entre 2014 et 2022, avec une progression de 3,3% entre 2014 et 2019 et une régression de -4,3% entre 2019 et 2022.

Les couches les plus pauvres et les plus riches ont vu globalement leur niveau de vie progresser alors que la classe moyenne n’a pas pu autant bénéficier ni des fruits de la croissance ni des politiques de redistribution.

Dans ce contexte, les inégalités du niveau de vie, mesurées par l’indice de Gini, se sont creusées entre 2014 et 2022, passant de 39,5% à 40,5%, après avoir enregistré une diminution à 38,5% en 2019.

Par ailleurs, les disparités entre les milieux urbain et rural, mesurées par le rapport entre le niveau de vie moyen des citadins et celui des ruraux, sont restées stables à 1,9 fois entre 2014 et 2022, après avoir été réduit à 1,8 fois en 2019.

D’après le HCP, les politiques de filets sociaux ont un impact tangible sur la réduction de la pauvreté, mais la vulnérabilité des couches sociales non ciblées par ces politiques, augmente.

Ainsi, la part des ménages avec un risque de déclassement vers la pauvreté s’élargit, et, pour la première fois, concerne autant les milieux urbains que ruraux.

Et d’estimer que l’inflexion dans la trajectoire d’amélioration des différents indicateurs à partir de 2019 jusqu’en 2022, une période marquée par la pandémie Covid-19, nécessite une nouvelle évaluation du niveau de vie des ménages afin de distinguer ce qui relève du structurel et ce qui relève du conjoncturel.

Cette enquête nationale a été menée par le HCP entre mars 2022 et mars 2023 auprès d’un échantillon de 18.000 ménages, représentatif des catégories socioéconomiques et de toutes les régions du Royaume.

Ladite enquête de structure, qui fait suite à une enquête similaire en 2014 et une enquête partielle en 2019, fournit une vision actualisée des dynamiques socio-économiques qui caractérisent la société marocaine.