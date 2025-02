Le Maroc s’exprime sur la crise au Soudan

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc demeure convaincu que la solution militaire ne saurait constituer une issue viable à la crise soudanaise, a affirmé, vendredi soir le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, devant la réunion du Conseil de Paix et de sécurité de l’Union africaine (CPS de l’UA) au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement sur la situation au Soudan et la crise à l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Bourita, qui conduit la délégation du Maroc en tant que membre du CPS de l’UA, a souligné que sous la conduite du Roi Mohammed VI, le Royaume exprime son entière solidarité avec le Soudan en ces circonstances difficiles et se tient prêt à fournir tout soutien nécessaire pour l’aider à surmonter cette crise.

Le Royaume réitère aussi son appel à soutenir les efforts de réconciliation entre les parties soudanaises, à privilégier le dialogue, à préserver les institutions nationales et à éviter toute ingérence extérieure qui ne ferait qu’exacerber les tensions et compromettre la stabilité dans la région, a insisté le ministre.

La délégation du Royaume a, par ailleurs, recommandé vivement d’observer une trêve humanitaire, durant le mois sacré du Ramadan afin de permettre l’accès à l’aide humanitaire, sans restriction, ni discrimination, une proposition qui a été retenue à l’unanimité par les chefs d’Etat et de gouvernement lors de cette réunion du CPS de l’UA.

Le ministre a aussi affirmé que le Royaume salue les efforts déployés dans le cadre des initiatives visant à remédier aux causes profondes de la crise actuelle, à préserver l’unité et la cohésion du Soudan et de ses institutions, et à contenir les répercussions déstabilisatrices de ce conflit sur la région.

Cette réunion s’est tenue en marge du sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA, prévu les 15 et 16 février.

S.L