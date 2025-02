«Salah et Fati»: un acteur égyptien rejoint le casting (PHOTOS)

L’acteur égyptien Ahmed Fathy rejoint le casting du sitcom «Salah et Fati», dont la troisième saison sera diffusée durant le prochain Ramadan sur Al Aoula.

Les deux acteurs principaux, Fadwa Taleb et Abdelali Lamhar, connu sous le nom de Taliss, ont annoncé la nouvelle via une publication commune sur leurs comptes officiels Instagram. « Salah et Fati – Saison 3. La star égyptienne et arabe Ahmed Fathy en invité d’honneur, dans le rôle de Khamis Gomaa Sabtawi. Un artiste et un être humain exceptionnel », ont-il écrit.

Fadwa et Taliss ont également posté des photos prises pendant le tournage, aux côtés de l’Egyptien Ahmed Fathi.

Rappelons que «Salah et Fati» avait remporté le grand prix du meilleur sitcom pour l’année 2024 au Festival de la télévision de Meknès. Lors du mois sacré de la même année, il s’était aussi classé parmi les programmes les plus regardés sur la première chaîne, selon un rapport de l’institut Médiamétrie Maroc spécialisé dans la mesure de l’audience des chaînes publiques marocaines et avait également réalisé un excellent taux de visionnage sur YouTube.

