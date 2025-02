Rabat, Casablanca, Tanger… Un léger tremblement de terre secoue plusieurs villes du Maroc

Un tremblement de terre a secoué plusieurs villes du Royaume dans la nuit du lundi au mardi.

La secousse, dont l’épicentre se situe à Ksar EL Kébir, serait d’une magnitude de 5,1 sur l’échelle de Richter.

De nombreux citoyens ont ressenti la secousse et sont sortis dans les rues dans plusieurs villes au Maroc, notamment Tanger, Rabat, Casablanca, Témara et d’autres régions comme El Hajeb, Larache, Chefachouen, Ouezzane, Sidi Slimane, Sidi Yahia, Kénitra, Salé et Mohammedia. Plus d’informations à venir.