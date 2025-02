Laâyoune: plusieurs mesures prises en prévision du Ramadan

Par LeSiteinfo avec MAP

Le délégué régional du ministère de l’Industrie et du Commerce à Laâyoune, Mohamed Bouwargan, a souligné qu’un ensemble de mesures de contrôle et d’approvisionnement ont été prises en prévision du mois de Ramadan.

M. Bouwargan a indiqué que dans le cadre des préparatifs pour le mois de Ramadan 1446 H, le département de tutelle, a effectué des tournées et visites d’inspection au niveau des axes commerciaux de la ville, en vue de s’arrêter sur la situation d’approvisionnement des marchés et des prix pendant le mois sacré, ajoutant que la commission mixte locale a pris une batterie de mesures afin de garantir un approvisionnement normal des marchés lors du mois de Ramadan.

Dans une déclaration à la MAP, M. Bouwargan a noté que les données ressorties de ce suivi ont montré que la situation actuelle de l’approvisionnement est normale et rassurante en termes d’abondance des produits les plus consommés au cours de ce mois sacré, notamment le sucre, le beurre, les huiles végétales, le concentré de tomate, le lait, les épices diverses, le café et le thé.

Selon les données fournies par les services centraux du département de tutelle, l’offre dépasse la demande en produits de première nécessité qui connaissent une demande croissante durant le Ramadan, et ce durant la période s’étendant de février à avril 2025, a-t-il expliqué.

Il a, dans ce sens, souligné que les services de la Délégation de l’Industrie et du Commerce de Laâyoune veilleront à suivre de manière régulière l’état d’approvisionnement des marchés et à identifier tous les dysfonctionnements susceptibles d’engendrer un déficit en produits alimentaires, tout en prenant toutes les mesures en vigueur le cas échéant.

La réunion de la Commission interministérielle de veille et de suivi de l’état d’approvisionnement des marchés et des prix, qui s’est déroulée avec la participation, par visioconférence, des walis des régions, des gouverneurs des préfectures, des provinces et des préfectures d’arrondissement, des secrétaires généraux et chefs des divisions des affaires intérieures et des divisions des affaires économiques dans les préfectures et provinces, ainsi que des chefs des services déconcentrés concernés, intervient en consécration des Hautes Directives Royales en faveur de la mise en place des conditions optimales en prévision du mois sacré de Ramadan.