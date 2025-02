Rachid Rami : “Le CRI dessine l’avenir de l’Oriental”

Rachid Rami

Directeur par intérim du CRI de l’Oriental

Pleins feux sur le rôle du CRI dans la dynamisation de l’Oriental. Rachid Rami, directeur par intérim du CRI, présente les leviers activés pour attirer les investissements : simplification des procédures, mobilisation de la diaspora, soutien aux porteurs de projets. L’objectif est de transformer l’Oriental en un modèle de développement économique inclusif, en s’appuyant sur des secteurs porteurs.

Quel est le rôle principal du CRI dans le développement économique de la région de l’Oriental, et comment cela se traduit-il concrètement pour les investisseurs ?

Le Centre régional d’investissement (CRI) de la région de l’Oriental est un acteur clé du développement économique régional. Nous facilitons l’investissement en simplifiant les démarches administratives et en accompagnant les investisseurs à chaque étape de leurs projets.

Le guichet unique du CRI centralise toutes les procédures, réduisant ainsi les délais et la bureaucratie. Le Centre collabore avec les autorités, les institutions financières et les partenaires privés pour créer un écosystème favorable, renforcer les infrastructures et développer les zones industrielles. La nouvelle loi 22-24 sur les CRI s’inscrit dans une vision gouvernementale ambitieuse visant à mobiliser 550 MMDH d’investissements privés et à créer 500.000 emplois d’ici 2026.

Les CRI deviennent ainsi des piliers de l’amélioration du climat des affaires et de l’attractivité économique du Maroc. Le CRI de l’Oriental se positionne non seulement comme un interlocuteur privilégié pour les investisseurs, mais aussi comme un partenaire stratégique engagé dans la réussite des investisseurs et le développement économique de la région.

En combinant une approche innovante, un accompagnement sur mesure et une vision alignée sur les ambitions nationales, le CRI contribue activement à faire de l’Oriental une destination d’investissement de premier choix, tournée vers un avenir dynamique et prometteur.

Quelles sont les principales initiatives mises en place par le CRI pour attirer des investissements dans des secteurs clés de l’économie régionale ?

Le CRI de l’Oriental a mis en place plusieurs initiatives stratégiques pour attirer les investissements dans les secteurs clés de l’économie régionale. Notre approche est axée sur la promotion proactive des opportunités d’investissement, l’amélioration du climat des affaires et le renforcement des infrastructures nécessaires au développement économique.

Parmi ces initiatives, nous avons créé l’Observatoire de l’investissement sur «orientalinvest.ma» qui fournit des données actualisées et des analyses économiques pour aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées. Pour renforcer notre engagement envers les Marocains résidant à l’étranger (MRE) de la région, la plateforme «orientalconnect.ma» simplifie les procédures administratives à distance et les connecte avec les acteurs économiques locaux.

Le CRI a également mis en place des plans de promotion sectoriels ciblés, qui consistent à identifier les opportunités spécifiques dans des secteurs tels que l’industrie, les énergies renouvelables, le tourisme, l’offshoring et l’outsourcing, puis à élaborer des stratégies pour attirer les investisseurs potentiels.

Ces plans sont soutenus par l’organisation régulière de roadshows et de forums d’investissement, dont l’événement phare «Les Orientales» qui est considéré par les investisseurs, entrepreneurs et décideurs, comme un événement offrant une plateforme d’échange et de networking. Elle présente des projets innovants et met en lumière les opportunités spécifiques de la région, contribuant ainsi à accroître la visibilité de l’Oriental sur la scène nationale et internationale.

Quels sont les secteurs stratégiques identifiés par le CRI pour le développement économique de la région de l’Oriental et quelles actions sont mises en place pour les soutenir ?

Le CRI oriente les investisseurs vers les secteurs stratégiques qui offrent le plus grand potentiel dans la région. Dans le domaine de l’industrie et en collaboration avec les autorités locales et les partenaires institutionnels, le CRI a travaillé à la création de zones industrielles et de parcs d’activités économiques équipés d’infrastructures modernes, qui accompagnent le Port Nador West Med.

Ce projet ambitieux, qui vise à créer un hub portuaire et logistique de premier plan, offrira des opportunités significatives pour le développement industriel, le commerce et la logistique. L’industrie automobile est un autre secteur clé, tirant parti de la présence de grandes entreprises qui se sont implantées dans la région au cours des derniers mois. Leur présence témoigne du potentiel de l’Oriental pour accueillir des acteurs majeurs du secteur. Nous avons lancé des programmes d’incitation spécifiques pour attirer les équipementiers et les constructeurs, incluant des facilités d’accès au foncier industriel, des formations adaptées pour la main-d’œuvre locale et des partenariats avec des institutions de formation pour développer les compétences requises.

Les énergies renouvelables représentent également un domaine prometteur, la région disposant d’abondantes ressources en énergie solaire et éolienne. Nous encourageons les projets d’investissement dans ce secteur pour promouvoir une croissance durable et répondre aux défis énergétiques actuels, tout en contribuant à la transition vers une économie verte. Le tourisme est un autre pilier de développement, valorisant le riche patrimoine naturel, culturel et historique de l’Oriental. En plus de ces secteurs, de nouvelles niches présentent un potentiel intéressant, notamment l’économie numérique, l’aquaculture et l’ESS.

Comment le CRI contribue-t-il au renforcement des compétences locales et à la promotion de l’innovation dans la région ?

Bénéficiant d’un capital humain qualifié et compétitif, ainsi que d’une infrastructure technologique en pleine croissance, la région de l’Oriental présente un fort potentiel pour accueillir des investissements dans les différents domaines d’activité. Nous avons initié la création de parcs technologiques équipés d’infrastructures de télécommunications de pointe tels que Oujda Shore.

Le CRI travaille avec les opérateurs du secteur pour promouvoir la région comme une destination compétitive pour les services externalisés. Des formations spécialisées sont également proposées pour développer les compétences linguistiques et techniques des compétences locales. Nous avons également mis en place des initiatives spécifiques pour accompagner les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets issus de la diaspora marocaine.

En effet, dans le cadre des initiatives visant à renforcer les compétences locales, à soutenir l’innovation et à favoriser l’entrepreneuriat, nous participons à des programmes de formation et de montée en compétence pour les ressources humaines locales, ce qui permet de répondre aux besoins des investisseurs et de garantir des retombées positives sur l’emploi et le développement social.

Ces initiatives s’inscrivent dans notre engagement permanent à créer – avec les acteurs locaux comme l’UMP, l’OFPPT et l’ANAPEC – un écosystème favorable à l’investissement. En fournissant des outils pratiques, en simplifiant les procédures et en renforçant les relations avec les investisseurs, nous visons à stimuler la croissance économique, à créer des emplois et à améliorer la compétitivité de la région de l’Oriental dans ses secteurs clés.

Comment le CRI accompagne-t-il les entrepreneurs locaux dans le montage et la mise en œuvre de leurs projets d’investissement ?

Le CRI accompagne activement les entrepreneurs locaux pour les aider à concrétiser leurs projets d’investissement. Tout d’abord, nous avons développé la plateforme de business plan interactif qui aide les porteurs de projets à élaborer leurs plans d’affaires de manière structurée et efficace.

Le CRI fournit également un accompagnement personnalisé sur les démarches administratives, les réglementations et les financements, en plus d’une mise en relation avec des partenaires et un accès à des programmes de formation. Dans le cadre de ses partenariats, le CRI collabore étroitement avec les institutions financières, les incubateurs et les groupements professionnels pour créer un écosystème dynamique favorisant l’innovation et la croissance des entreprises.

Pour renforcer la sécurité juridique des affaires, le CRI a également créé un Centre de médiation et d’arbitrage, offrant une alternative rapide, confidentielle et efficace aux procédures judiciaires traditionnelles souvent longues et coûteuses. Ce service aide à résoudre les différends en instaurant un climat de confiance essentiel au développement des entreprises locales. Grâce à une combinaison d’outils innovants, de services personnalisés et d’un soutien continu, le CRI de la région de l’Oriental accompagne les entrepreneurs locaux de bout en bout dans le montage et la mise en œuvre réussis de leurs projets d’investissement.

Quels défis rencontrez-vous dans votre mission d’accompagnement et de promotion des investissements, et comment comptez-vous les surmonter ?

La région de l’Oriental, malgré son fort potentiel, fait face à plusieurs défis pour attirer les investissements. Tout d’abord, la méconnaissance des opportunités régionales freine les investisseurs. Pour pallier ce problème, le CRI intensifie sa promotion à l’échelle nationale et internationale, et renforce sa présence digitale. Ensuite, la complexité administrative est un obstacle que la région s’efforce de réduire.

Grâce au guichet unique et à la numérisation des procédures, le délai d’instruction des dossiers d’investissement a été optimisé. L’aménagement de zones industrielles adaptées est une autre priorité. Un schéma directeur est en cours d’élaboration pour identifier les sites optimaux. Enfin, le renforcement des compétences locales est essentiel. Des programmes de formation sont mis en place pour répondre aux besoins des entreprises en main-d’œuvre qualifiée.

Pour surmonter ces défis, la région mise sur une approche collaborative avec tous les acteurs concernés. L’objectif est de transformer ces obstacles en opportunités de croissance et faire de l’Oriental une région attractive pour les investisseurs, favorisant ainsi son développement économique et social.

Comment évaluez-vous l’impact des investissements réalisés sur la qualité de vie des habitants de la région ?

Les investissements dans la région de l’Oriental ont eu un impact positif notable sur la qualité de vie de ses habitants, malgré des défis persistants. Ils ont dynamisé l’économie, modernisé les infrastructures et renforcé la cohésion sociale.

La création d’emplois, notamment dans l’automobile, est un résultat majeur, bien que le chômage demeure un enjeu important. Le développement du futur complexe industrialo-portuaire de Nador West Med promet d’améliorer la connectivité et l’attractivité de la région. Des initiatives ciblées, comme le Fonds d’impulsion économique et territoriale de Jerada et le programme Tamghart, visent à soutenir les communautés vulnérables et à favoriser l’inclusion économique, particulièrement pour les femmes anciennement employées dans les mines. Les investissements dans l’éducation, la santé et les services publics ont amélioré l’accès aux services essentiels. L’amélioration du climat des affaires a encouragé l’entrepreneuriat local, stimulant ainsi l’économie régionale.

De manière générale, malgré les défis qui subsistent, les investissements ont initié une dynamique de développement positive et ouvert de nouvelles perspectives pour l’avenir. La région reste déterminée à poursuivre ses efforts pour une croissance inclusive et durable qui bénéficie à l’ensemble de la population.

Quelles collaborations établissez-vous avec d’autres institutions ou acteurs locaux pour renforcer l’environnement des affaires dans la région ?

Le CRI de la région de l’Oriental mise sur une forte collaboration avec divers acteurs pour stimuler l’économie et améliorer le climat des affaires. Au niveau national, il collabore avec le ministère de l’Investissement et l’AMDIE pour promouvoir la région et aligner les stratégies d’investissement.

Localement, la wilaya et le Conseil régional sont des partenaires clés pour la planification, le développement des infrastructures et la mise en place de politiques économiques, incluant des fonds d’appui spécifiques. Les groupements professionnels, comme la CGEM régionale, permettent au CRI de rester connecté au tissu entrepreneurial, d’identifier les défis et de proposer des solutions, souvent synthétisées dans un livre blanc pour orienter les décisions régionales. Les institutions financières sont également impliquées pour faciliter l’accès au financement des entrepreneurs.

Dans le domaine de la formation, des partenariats avec l’Université Mohammed Premier, l’OFPPT, l’ANAPEC et d’autres établissements visent à adapter les programmes aux besoins du marché et à développer les compétences locales, participant ainsi à la création d’une main-d’œuvre qualifiée. Enfin, la collaboration avec les services publics déconcentrés a permis de simplifier les procédures administratives, notamment grâce au guichet unique et à la numérisation.

Le CRI de l’Oriental s’appuie sur un réseau de partenariats multidimensionnels pour créer des synergies, optimiser les ressources et aligner les efforts en faveur d’un développement économique durable de la région.

Mehdi Idrissi / Les Inspirations ÉCO