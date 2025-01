Taxis à Tanger: lancement des permis de confiance biométriques

Par LeSiteinfo avec MAP

La division économique de la préfecture de Tanger-Assilah a annoncé le lancement, à partir du 1er février, de l’utilisation exclusive des permis de confiance biométriques dans l’opération de pointage des taxis, au lieu des permis de confiance papier utilisés auparavant.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’organisation du secteur des taxis dans ses deux catégories, et de la mise en œuvre de la convention de partenariat conclue entre la préfecture de Tanger-Assilah, le Conseil préfectoral et le conseil communal de Tanger, après concertation et coordination avec les instances professionnelles syndicales et associatives représentant les professionnels de ce secteur, indique la division économique dans un communiqué, parvenu vendredi à la MAP.

Cette démarche vise principalement à « moderniser et digitaliser les services dédiés aux taxis et à faciliter l’opération de pointage aux points aménagés à cet effet », explique la même source.

À cet égard, une entreprise spécialisée et leader dans ce domaine a été chargée de superviser le processus de changement des permis de confiance papier en permis biométriques pour les chauffeurs de taxi, ainsi que d’équiper les points de pointage de moyens technologiques et de systèmes informatiques modernes pour réussir cette opération.

Trois points ont été ainsi aménagés pour le pointage des taxis au niveau de la gare routière de Tanger, à la station des taxis sur la route de Tétouan et à la gare routière d’Assilah.

Le communiqué note que les services de la préfecture de Tanger-Assilah saluent l’implication des parties qui ont contribué à la réalisation de ce chantier, notamment le conseil préfectoral de Tanger-Assilah, le conseil communal de Tanger et les services de la préfecture de police de Tanger, ainsi que les instances professionnelles syndicales et associatives, qui ont spontanément adhéré aux démarches entreprises pour réussir cette opération et atteindre les objectifs fixés.

S.L.