Météo Maroc : temps nuageux ce mercredi 29 janvier 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 29 janvier 2025 :

– Nuages bas et formations brumeuses locales, la matinée, sur les côtes nord, et les plateaux de phosphates et Oulmès.

– Temps peu à passagèrement nuageux sur la moitié nord du pays dès l’après-midi.

– Passages nuageux assez denses, dès la fin de l’après-midi, avec pluies ou averses parfois orageuses sur les plaines Nord et centre, les Haut et Moyen Atlas, le Rif, le Saiss, le nord de l’Oriental, la Méditerranée et les plateaux de Phosphates et d’Oulmès.

– Chute de neige la nuit suivante sur les reliefs des Haut et Moyen Atlas et le Rif.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, le Rif, l’Atlas et ses versants Est, et sur les côtes centre et sud.

– Chasse-poussières locales sur l’extrême sud du pays.

– Température minimale de l’ordre de -02/03°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux, de 04/10°C sur le Nord de l’Oriental, le Saiss, le Rif, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et les plaines Nord et Centre et de 10/15°C partout ailleurs.

– Températures en baisse sur le Sud-Est et en légère hausse ailleurs.

– Mer agitée à forte en Méditerranée et sur le Détroit, forte à très forte entre Mehdia et Tarfaya et agitée à forte sur le reste du littoral.