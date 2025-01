17,4 millions de touristes, un exploit « inédit » selon Aziz Akhannouch

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est félicité, lundi à la Chambre des représentants, de l’exploit “historique” et “inédit” réalisé par le Maroc dans le secteur touristique en accueillant 17,4 millions de touristes en 2024.

Dans un exposé présenté lors de la séance mensuelle des questions de politique générale consacrée aux « Grandes orientations de la politique touristique », M. Akhannouch a souligné qu’en franchissant ce palier qui constitue une « source de fierté”, le Maroc a atteint l’objectif ambitieux de 2026, avec deux ans d’avance.

Dans ce contexte, le Chef du gouvernement a passé en revue les indicateurs reflétant l’essor du tourisme, notant que la reprise du secteur en 2024, avec une augmentation de 20% par rapport à 2023, concernait les arrivées de touristes étrangers (+23%) et des Marocains résidant à l’étranger (+17%).

Pour la seule année 2024, le Royaume a pu attirer 3 millions de touristes de plus qu’en 2023, contre 3,2 millions sur l’ensemble de la période 2010-2019, a ajouté M. Akhannouch, notant que les résultats obtenus en 2024 ont dépassé de 35% les chiffres de 2019.

Il a également souligné que les réalisations « exceptionnelles » du secteur du tourisme au cours du mandat de l’actuel gouvernement sont le résultat de la démarche efficace adoptée par l’Exécutif pour développer le secteur. En effet, il s’agit là, a-t-il poursuivi, « d’une approche horizontale, globale et multidimensionnelle, associant les autres secteurs et d’autres politiques gouvernementales, plutôt qu’une démarche sectorielle traditionnelle qui traite le secteur de manière isolée et le réduit uniquement à la seule réhabilitation des hôtels et des parcs. »

Grâce aux efforts continus du gouvernement à travers une série de mesures et d’actions bien réfléchies, le secteur a enregistré des transformations positives significatives, a-t-il dit, notant que les différentes politiques gouvernementales ont favorisé une reprise durable du tourisme à un rythme soutenu qui a conduit à une amélioration tangible des indicateurs clés du secteur.

M. Akhannouch a réitéré la conviction du gouvernement que « l’édification du Maroc de demain exige de nous tous d’œuvrer à la promotion et à l’amélioration de tous les leviers du tourisme marocain, pour en faire un pilier essentiel du développement global et durable au profit de l’ensemble des Marocains, tel que voulu par Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste ».