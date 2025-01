Enlèvement de quatre chauffeurs marocains au Burkina Faso: ce que l’on sait

Mustapha Chaoun, président de l’Union africaine des organisations de transport et de logistique, a affirmé que les autorités marocaines n’ont pas encore confirmé, à ce jour, que les chauffeurs marocains portés disparus au Burkina Faso ont été retrouvés.

Dans une publication sur Facebook, Chaouen avait annoncé que les quatre Marocains, enlevés par un groupe terroriste, ont été libérés, se basant sur des sources du Burkina Faso et du Niger.

Pour rappel, l’enlèvement des quatre chauffeurs de camions marocains avait été annoncé samedi dernier dans une zone frontalière entre le Burkina Faso et le Niger, dans des circonstances mystérieuses.

L’ambassade du Maroc au Burkina Faso avait précédemment indiqué que l’incident s’était produit vers 10 heures du matin, entre les villes de Dori, au nord-est du Burkina Faso, et Téra, à l’ouest du Niger. Une cellule de crise relevant du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ainsi que les ambassades du Maroc au Burkina Faso et au Niger, travaillaient en étroite coordination avec les autorités des deux pays pour localiser les quatre chauffeurs. Ces derniers avaient emprunté une route dangereuse, fréquentée par des groupes terroristes spécialisés dans le vol, ciblant particulièrement les camions.

H.M.