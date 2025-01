Etudes à l’étranger: l’Office des changes assouplit les procédures

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Office des changes a publié, jeudi, la circulaire n° 1/2025 relative aux mesures d’assouplissement et de simplification du régime de voyages pour études à l’étranger.

Cette circulaire, consultable sur le site de l’Office des changes, a pour objet d’assouplir et de simplifier les dispositions de la réglementation des changes relatives aux voyages pour études à l’étranger et ce, dans le cadre de la consolidation du régime de convertibilité y afférent. Élaborée selon une approche participative et inclusive, ladite circulaire prévoit un ensemble de mesures de facilitation et d’assouplissement afin d’accompagner au mieux les personnes physiques éligibles dans leurs projets de voyages pour études à l’étranger.

S.L.