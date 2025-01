Une Marocaine nommée au Conseil International des Sociétés Nucléaires

Par LeSiteinfo avec MAP

L’experte marocaine, Khadija Bendam, est devenue, à partir de mercredi, première Vice-Présidente du Conseil International des Sociétés Nucléaires (INSC), une organisation internationale fondée en 1990 et regroupant des sociétés nucléaires du monde entier.

Khadija Bendam, représentante de « Women in Nuclear-Global », devient ainsi la première femme à occuper ce poste prestigieux au sein de l’INSC, qui représente plus de 80.000 professionnels du secteur. Le mandat de l’experte marocaine durera pendant un an, jusqu’à la tenue de l’assemblée générale du Conseil, prévue à Vienne en même temps que la 69e conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (IAEA).

« C’est une merveilleuse opportunité de servir, d’influencer et de contribuer à la croissance et au succès de l’INSC », a indiqué Khadija Bendam.

Ce poste, confié à une Marocaine, témoigne du leadership et de l’influence croissante du Maroc tant au niveau national qu’international, a-t-elle soutenu, notant qu’il permet également de renforcer le rayonnement du Maroc à l’échelle régionale et mondiale. « Je suis impatiente de collaborer avec mes collègues dirigeants pour avoir un impact significatif et faire progresser notre secteur nucléaire à l’échelle mondiale », a-t-elle assuré.

Reconnu comme Organisation Non-Gouvernementale auprès de l’AIEA et du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP), le INSC sert de forum global pour la discussion et l’établissement d’objectifs communs entre les sociétés nucléaires, tout en défendant les intérêts des professionnels du secteur.