Nouvel an: le Maroc sous haute surveillance

Les autorités du Maroc sont sur le qui-vive à quelques jours du réveillon. Dans de nombreuses villes, surtout celles qui devraient connaître une forte affluence à l’occasion du Nouvel An, les contrôles seront renforcés afin que les fêtes de fin d’année se déroulent dans les conditions les meilleures.

Selon une source de Le Site info, un grand nombre de barrages sécuritaires seront installés au niveau des entrées et sorties des villes pour contrôler les voitures suspectes et l’identité de certains conducteurs. Dans les places principales des villes, des barrages de contrôle mobiles seront également déployés. En parallèle, les patrouilles de police seront renforcées et feront le tour des différentes rues et avenues du Royaume pour préserver la sécurité de la population, prévenir les actes criminels et créer une atmosphère de sécurité et de quiétude.

Les forces de sécurité seront ainsi activement mobilisées pour couvrir les zones d’intervention et répondre de manière rapide et efficace aux appels des citoyens.

H.M.