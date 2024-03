Le « Ftour du cœur et des sens » revient à Marrakech pour sa deuxième édition

Marrakech El Bahja se prépare avec enthousiasme à accueillir la deuxième édition du « Ftour du cœur et des sens », une initiative de solidarité pour la rénovation des écoles sinistrées d’El Haouz, ce 29 mars. L’événement, qui réunira 1500 convives autour d’une table de 500 mètres, est le fruit d’une collaboration entre M Avenue, l’Association des Restaurateurs de la Wilaya de Marrakech (ARWM), et l’Association SOS Villages d’Enfants, visant à lever des fonds pour la réhabilitation des infrastructures éducatives.

L’édition de cette année s’annonce riche en émotions et en saveurs, grâce à la participation exceptionnelle de Rahal Maître Traiteur et une pléiade d’artistes sur scène parmi lesquels figurent Ahmed Soultan, Mourad Bouriqui, Moncef Bouriqui, Mohamed Reda, Eko, Youssef Jrifi, Shaimae Abdelaziz, ou encore la Troupe Bana et la Troupe Bakhou.

Pour enrichir cette occasion spéciale, les organisateurs ont convié Saad Abid, reconnu pour son engagement associatif et son talent oratoire, pour animer et modérer la soirée.

Pour réserver votre place à la plus grande table de Ftour d’Afrique ou pour apporter votre soutien, contactez le numéro infoline au +212 6 51 51 70 45 ou visitez le site www.ftourducoeur.ma. Le Ftour est proposé au tarif de 1000 dhs par personne, une contribution directe à la mission de rénovation des écoles d’El Haouz. Ensemble, faisons de ce ftour, un moment historique de partage et de reconstruction pour la région d’El Haouz.