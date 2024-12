Ce qu’il faut retenir de la réunion gouvernementale sur l’Emploi

Par LeSiteinfo avec MAP

Le chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a présidé mardi à Rabat une réunion sur les mesures à mettre en œuvre pour la promotion du dossier de l’emploi, à laquelle ont pris part l’ensemble des départements ministériels concernés, le Haut-Commissariat au Plan, la CNSS et l’Office de la Formation professionnelle et de la Promotion du travail.

Cette réunion a permis de faire le point sur les mesures pratiques contenues dans la feuille de route relative au secteur de l’emploi, que le gouvernement compte annoncer dans les meilleurs délais pour renforcer la dynamique du secteur, en droite ligne des Hautes Orientations de SM Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, visant la réalisation du développement économique et social escompté dans le Royaume, indique un communiqué du département du chef de gouvernement.

A cette occasion, M. Akhannouch a affirmé que le gouvernement suit de près les mutations de la dynamique du secteur de l’emploi et veillera à opérationnaliser une panoplie de mesures ayant de l’impact sur le terrain à court et moyen termes, en vue de renforcer la cadence de mise en œuvre des programmes générateurs d’opportunités d’emploi. Il a également appelé les différents intervenants à faire preuve de mobilisation et de coordination afin d’assurer la meilleure convergence et d’améliorer l’efficience des interventions gouvernementales.

Lors de cette réunion, les différents intervenants ont souligné que le dossier de l’emploi, qui revêt une importance cruciale pour le gouvernement, a été doté au titre de la loi de finances 2025 d’une enveloppe d’environ 14 milliards de dirhams en vue de sa promotion, relevant que la feuille de route du secteur contribuera à promouvoir des opportunités d’emploi digne pour toutes les catégories sociales dans les milieux urbain et rural, et ce en dépit des contraintes conjoncturelles.

Ils ont en outre souligné que la feuille de route du secteur de l’emploi prendra en considération la gestion de la problématique de l’eau et le traitement des défis qui confrontent le milieu rural, en plus de mesures pratiques au profit des petites et moyennes entreprises qui constituent un levier pour la création d’emploi, tout en mettant l’accent sur la formation pour accélérer l’intégration au marché de l’emploi.

Ont pris part à cette réunion la ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le ministre de l’Intégration économique, de la Petite entreprise, du Travail et des Compétences, le ministre de l’Industrie et du Commerce, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques publiques.

Y étaient aussi présents le secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, le secrétaire d’Etat chargé de l’Habitat, le secrétaire d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, ainsi que le Haut Commissaire au Plan et le directeur général de la CNSS, conclut le communiqué.