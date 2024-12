Salon du Livre pour enfants à Casablanca : voici la date de la deuxième édition

Du samedi 14 décembre 2024 au dimanche 22 du même mois, se tiendra la deuxième édition du Salon International du Livre pour Enfants et Jeunes au sein de l’espace Anfa Park à Casablanca.

Cette édition verra la participation de 29 pays représentés par un total de 340 maisons d’édition, dont 85 présentes directement. La Wallonie-Bruxelles (Belgique) sera l’invitée d’honneur.

L’organisation de cette édition vise à consolider l’impact positif de la première édition, qui a contribué à enrichir l’offre culturelle de Casablanca en tant que capitale économique et destination culturelle internationale, tout en renforçant la présence de ce salon sur la carte des événements spécialisés dans le livre pour enfants et jeunes.

Le salon proposera un programme culturel riche et varié. Sept espaces d’animation au sein des salles d’exposition accueilleront un total de 405 ateliers, soit une moyenne de 45 ateliers par jour. Quatre autres espaces seront dédiés à l’organisation de 66 activités culturelles, au bénéfice des jeunes auteurs et illustrateurs aspirant à intégrer l’industrie du livre pour enfants et jeunes. L’objectif est de préparer une nouvelle génération de créateurs marocains capables de développer une plateforme nationale pour la production de livres pour enfants, en termes d’écriture, d’illustration et de conception artistique.

Le programme comprend des sessions sous forme de conférences, d’ateliers et de rencontres formatives, ainsi qu’un programme spécial destiné aux cadres du ministère de l’Éducation nationale, axé sur la gestion des bibliothèques scolaires. En outre, plusieurs programmes de sensibilisation seront organisés par les institutions participantes au sein de leurs stands.