Revivez l’ouverture de la 21ème édition du FIFM (VIDEO)

Le rideau s’est levé, vendredi soir au Palais des Congrès de la cité ocre, sur la 21ème édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid, et d’éminentes personnalités du monde du cinéma, de l’art, de la culture et des médias.

Placée sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, cette nouvelle édition s’est ouverte en grande pompe avec le traditionnel défilé des prestigieux invités du Festival et des figures emblématiques du cinéma marocain et international qui ont foulé le tapis rouge sous les acclamations du public et les objectifs de photographes représentant différents supports médiatiques marocains et étrangers.

Dans une ambiance festive et conviviale, le public a accueilli le président du Jury de la compétition officielle de cette nouvelle édition, le réalisateur, scénariste, et producteur italien, Luca Guadagnino, ainsi que les membres du Jury, à savoir le réalisateur iranien Ali Abbasi, la réalisatrice indienne Zoya Akhtar, l’actrice américaine Patricia Arquette, l’actrice belge Virginie Efira, l’acteur australien Jacob Elordi, l’acteur britannico-américain Andrew Garfield, l’actrice marocaine Nadia Kounda, et le réalisateur argentin Santiago Mitre.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la projection du film « The Order », le thriller policier haletant réalisé par Justin Kurzel, de retour au Festival de Marrakech après y avoir obtenu le prix du jury pour son premier film en 2011 et avoir fait partie du jury de sa 19e édition en 2022.

Lors de cette édition, quatorze longs métrages sont en lice pour décrocher « l’Étoile d’Or » dans le cadre de la compétition officielle.